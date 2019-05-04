Современная Афродита: Настя Каменских покорила сочными формами в бикини

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала свои округлости на пляжном снимке

Популярная певица Настя Каменских не стесняется выставлять на всеобщее обозрение свои аппетитные прелести – она смело показывает провокационные фото в белье и бикини, а также любит демонстрировать на камеру "попу как у Ким". Особенно "урожайным" на откровенные снимки становится период отпуска, когда артистка не упускает возможности похвастаться пляжными фото в купальнике. Так, NK совмещает отдых и работу в Турции, куда она отправилась на майские праздники вместе с Потапом, группой "Время и Стекло" и MOZGI, и публикует в Instagram кадры жарких фотосессий на пляже.

Настя не удержалась и засветила сочные формы в черном бикини. Она позирует в полный рост, откинув роскошные кудрявые волосы на одну сторону и придерживая непослушные локоны рукой.

Девушка решила не подписывать соблазнительный кадр, а дать волю поклонникам, которые тут же оценили прелести знаменитости.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Шикарная вкусная! Такая, какой должна быть девушка!", "Великолепно выглядишь", "Чудо как хороша!", "Прекрасные формы и все натурпродукт. Обожаю вас, Настя!", "Очень красивая фигура мне очень нравиться, все натуральное", "Умница и молодец, нравится природа тела, а не пластика всего тела, вот она естественность и хорошо, что ею гордитесь", "Вы одно совершенство", "Настюша, у вас идеальная фигура, главное теперь удержать эту красоту!" - отмечали фолловеры.

Напомним, что Настя Каменских восхитила пляжным чорно-белым кадром, на котором игриво надувает жевательную резинку.

К слову, Настя Каменских трогательно обратилась к Потапу в годовщину.