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Эмили Ратаковски подчеркнула идеальную фигуру и пышные формы бикини "хищной" расцветки

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2020 - 22:29
Эмили Ратаковски подчеркнула идеальную фигуру и пышные формы бикини "хищной" расцветки
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель отправилась на прогулку с мужем

Эмили Ратаковски не перестает будоражить публику своими эффектными выходами в соблазнительных нарядах. Девушка старается так или иначе продемонстрировать новые модели своей линии Inamorata, а также и свое совершенное тело. В этот раз она для прогулки с любимым мужем и подругой выбрала сразу несколько купальников: леопардовой расцветки, черный, а также с принтом в коричневых тонах. В дополнение к ним девушка подобрала пару панамок, а также мини-юбку. Поскольку молодые люди отправились на прогулку в горы, обувь 29-летняя знаменитость выбрала комфортную – белые кроссовки. С собой супруги взяли и любимца семьи – пса Коломбо.

Эмили Ратаковски подчеркнула идеальную фигуру и пышные формы бикини &quot;хищной&quot; расцветкиЭмили Ратаковски подчеркнула идеальную фигуру и пышные формы бикини &quot;хищной&quot; расцветки

Эмили вновь показала идеальную фигуру (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковски опубликовала несколько фото в леопардовом бикини, а также в других образах в своих сториз. Так что точеную фигуру и пышные формы девушки фанаты могут только оценить, а не написать свой комментарий. В своем микроблоге она постить фото не стала. Возможно, Эмили не пожелала сталкиваться с очередной волной критики своего нового имиджа.

Эмили Ратаковски подчеркнула идеальную фигуру и пышные формы бикини &quot;хищной&quot; расцветкиЭмили Ратаковски подчеркнула идеальную фигуру и пышные формы бикини &quot;хищной&quot; расцветкиЭмили Ратаковски подчеркнула идеальную фигуру и пышные формы бикини &quot;хищной&quot; расцветкиРатаковски на отдыхе (фото: instagram.com/emrata)

Так, новоявленная блондинка получила массу негативных замечаний по поводу своего нового цвета волос. Некоторые фанаты уверены, что Ратаковски стала намного менее привлекательной, и призывают ее вернуться срочно к «родному» оттенку. Нужно отметить, что девушка не стала молчать и ответила на критику. Несколько дней назад она записала видеообращение, используя также исчезающие истории. Девушка объяснила, что это сообщение адресовано именно тем подписчикам, кто критикует ее блонд, оставляя нелестные комментарии. Месседж знойной красавицы заключался в одном: перестаньте указывать женщине, что ей делать с ее волосами и ее телом. Что ж, знаменитая феминистка и защитница прав всех девушек вновь доказала свою позицию поступать так, как хочет именно она.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модельЭмили Ратаковски
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