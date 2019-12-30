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Сопротивляться я не могла: Вероника Коваленко представила дебютный лонг-плей

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2019 - 12:07
Сопротивляться я не могла: Вероника Коваленко представила дебютный лонг-плей
Вероника Коваленко (фото: пресс-служба)

Новый альбом "Под гитару" состоит из 10 треков

Одна из самых ярких представительниц тинейджерского шоу-бизнеса Вероника Коваленко презентовала свой первый альбом “Под гитару”. Символично, что релиз пластинки состоялся накануне Нового года. Тем самым Коваленко подытожила свой первый сольный творческий период.

Пластинка состоит из десяти треков: девять из них авторства самой Вероники, трек “Скажи” написал для Коваленко Артем Пивоваров. Не оставила поклонников певица и без сюрпризов, включив в альбом два ранее неизданных трека. Так, подписчики You-Tube канала артистки первыми услышали работы: “Завтра будет лучше” и лид-сингл альбома “Под гитару”.

Вероника Коваленко - "ПОД ГИТАРУ" [АЛЬБОМ 2019]

По словам самой певицы, на выпуск сборника треков ее сподвигли слушатели:

  • “Они — моя мотивация. Завалив мой директ с просьбами издать полноценный альбом — сопротивляться я не могла. Собрав все наработки, а также написав пару новых треков, я преподнесла им творческий подарок к новогодним праздникам”, — комментирует Коваленко.

Альбом Вероники Коваленко “Под гитару” уже доступен на всех цифровых площадках.

Напомним, ранее Коваленко презентовала песню о подростковой любви - "По коже".

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