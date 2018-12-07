Соня Плакидюк призналась Маше Ефросининой, почему откладывает свадьбу

Фешн-фотограф и эксперт реалити Нового канала Соня Плакидюк стала гостьей влога Маши Ефросининой. И первой опробовала новую рубрику и новый формат интервью "Экзамен", который придумала телеведущая. Особенность рубрики в том, что гость вместе с интервьюером отвечает на пикантные, а иногда и провокационные вопросы.

В этом разговоре поклонники телеведущих найдут ответы на волнующие вопросы, которые неоднократно задавались в комментариях в соцсетях. Например, почему Соня и Ричард до сих пор не сыграли свадьбу. Ведь в сентябре прошлого года в эфире студии шоу "Сюрприз, сюрприз!" на телеканале СТБ хореограф-постановщик и возлюбленный Сони сделал ей предложение.

"Нет времени, – призналась Соня Маше. – Есть у меня одна психологическая проблема – я идеалист. Уже придумала себе, как все должно произойти. И кто-то должен организовать мне мою свадьбу, но не я. Теперь понимаю, что она не состоится так, как я хочу, без моего участия, а поручить организацию никому не могу. Мы уже даже сели и расписали список дел. Но…".

Соня Плакидюк. Фото: Пресс-служба

Когда между Ричардом и Соней вспыхнули чувства, у нее уже была запланирована свадьба с человеком, с которым она прожила четыре года.

"Там уже было все готово. Я дала согласие. Но у предыдущего жениха была позиция, что все должно случиться само собой. Он был не резидентом страны и "профукал" переоформить документы. Поэтому перенос свадьбы тогда произошел чисто из-за бумажной истории. И, видимо, не зря! Когда мы познакомились с Ричардом, наши отношения с бывшим женихом уже претерпевали терминальную фазу. Если все не очень хорошо до замужества, глупо надеяться, что оно каким-то чудом улучшится после. Несостоявшаяся свадьба стала спасением".

Соня Плакидюк и Ричард Горн. Фото: Пресс-служба

Соня также рассказала, что стало причиной расставания с несостоявшимся мужем.

"На самом деле я очень преданный человек, - говорит эксперт реалити Нового канала. - Но считаю, что мужчины в отношениях с женщинами, да и вообще по жизни должны думать о том, к каким последствиям могут привести их действия. Я бы не позволила себе флирт с Ричардом, если бы у нас все было хорошо в прошлых отношениях, и не было никаких грешков за бывшим.

А потом случилось то, что я увидела разницу в отношении к себе. Предыдущий меня убеждал в том, что я больная, и мне нужен уход, что ни с чем без него не справлюсь. Ему было проще убедить меня в этом, чем в том, что я самая классная, самая здоровая и любимая. А с Ричардом я ощутила этот контраст, эту легкость. Подумала: а почему сижу в этом болоте и квакаю? Это история о выборе. В тот момент я выбрала полное ощущение счастья.

К слову, я всегда была аллергиком, постоянно возникали какие-то дерматиты. С Ричардом у меня все прошло! Он настолько убедил мое тело в том, что я здоровая, счастливая, что с тех пор не была у дерматолога ни разу".

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Видео: РБК-Украина