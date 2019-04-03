Солнышко: Надя Мейхер растрогала сеть естественной красотой (фото)

Кроме Мейхер, в Киеве фанаты заметили еще одну бывшую участницу "ВИА ГРА"
Надежда Мейхер, которая ранее порадовала своих поклонников милым фото с эффектным образом, преподнесла очередной яркий позитивный снимок, на котором экс-участница группы "ВИА Гра" в Киеве в автомобиле радуется лучам солнца. Кадр артистка и дизайнер опубликовала в своем Instagram.
Звезда не только сцены, но и с недавних пор кино, сразу собрала огромное количество восхищенных отзывов - ослепительная и искренняя улыбка Нади очаровала юзеров.
"Солнце "заливает" своими лучами", - подписала кадр певица.
Фото: instagram.com/nadyameiher
В комментариях ее подписчики буквально осыпали Надю горячими комплиментами и признались, что она всегда солнечная, не взирая на погодные условия и времена года:
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Как сообщалось ранее, недавно Надежда Мейхер сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак в мелодраме "Ничто не случается дважды".
Также мы писали о том, что Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.
Добавим, что ранее экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала о самореализации и стремлениях в карьере и жизни.