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Солнышко: Надя Мейхер растрогала сеть естественной красотой (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.04.2019 - 22:43
Солнышко: Надя Мейхер растрогала сеть естественной красотой (фото)
Фото: Надежда Мейхер (reporter-tv.net)

Кроме Мейхер, в Киеве фанаты заметили еще одну бывшую участницу "ВИА ГРА"

Надежда Мейхер, которая ранее порадовала своих поклонников милым фото с эффектным образом, преподнесла очередной яркий позитивный снимок, на котором экс-участница группы "ВИА Гра" в Киеве в автомобиле радуется лучам солнца. Кадр артистка и дизайнер опубликовала в своем Instagram.

Звезда не только сцены, но и с недавних пор кино, сразу собрала огромное количество восхищенных отзывов - ослепительная и искренняя улыбка Нади очаровала юзеров.

"Солнце "заливает" своими лучами", - подписала кадр певица. 

Солнышко: Надя Мейхер растрогала сеть естественной красотой (фото)

Фото: instagram.com/nadyameiher

В комментариях ее подписчики буквально осыпали Надю горячими комплиментами и признались, что она всегда солнечная, не взирая на погодные условия и времена года:

  • "А вы "заливаете" нас своей красотой и позитивной энергией";
  • "Солнце с солнышком соперничает... Кто кого, в общем! И я даже знаю, кто победил";
  • "Надя, снова повторюсь, но вы - яркая и без солнца! А все потому, что настоящая";
  • "Какая у вас красивая улыбка, улыбайтесь нам почаще";
  • "Декольте невероятное";
  • "Прелесть!";

Солнышко: Надя Мейхер растрогала сеть естественной красотой (фото)

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

  • "Надюшка, вы сами водите машину?"
  • "Какая же ты красивая";
  • "Вы сама как солнышко! Я желаю вам и вашей семье здоровья и счастья!"
  • "Шикарная девушка";
  • "Действительно, вы солнышко!"
  • "Какая же вы эталон стиля. Погода прекрасная у нас также! Кстати, Альбина Джанабаева (также бывшая участница "ВИА ГРА", - ред.) сейчас тоже в Киеве. Прошлое всегда дает о себе знать";
  • "Ну, Надюша, вы прелестная. Очаровали своей естественной красотой";
  • "Да! Так хочется улыбок и солнца"...

Солнышко: Надя Мейхер растрогала сеть естественной красотой (фото)

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Как сообщалось ранее, недавно Надежда Мейхер сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак в мелодраме "Ничто не случается дважды".

Также мы писали о том, что Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.

Добавим, что ранее экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала о самореализации и стремлениях в карьере и жизни.

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