Соленые огурцы с мороженым: Крис Прэтт честно рассказал о "странностях" беременной Кэтрин Шварценеггер

Кэтрин Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Все беременные чем-то похожи

Кэтрин Шварценеггер и ее супруг Крис Прэтт вскоре станут родителями. В связи с этим в сети то и дело появляется разнообразная информация о том, как они готовятся к данному событию. Особенно интересно фанатам узнать, как чувствует себя будущая мамочка, для которой этот ребенок будет первым. Расставил все точки над и муж Кэтрин, дав интервью Билли Бушу. По словам Криса, он теперь не может пожаловаться ни на что своей супруге, так как по сравнению с ее состоянием все его мнимые болячки – ерунда.

Девушка полюбила странные сочетания (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Также, как и у многих беременных, у нее появились странные пристрастия. «Кэтрин обожает соленые огурцы с мороженым. Мне тоже было трудно бороться с искушением попробовать это. Никогда не думал, что мне понравится это сочетание».

Сама Кэтрин, которая ведет блог в Instagram, остается скрытной и не выдает никаких интимных подробностей. Даже о своей беременности она рассказала лишь после того, как ее «застукали» с округлившимся животиком на прогулке.

Тем не менее, инсайдеры не устают подкидывать информацию таблоидам. Так, некая приближенная к паре особа заявила порталу Е!: «Она на седьмом небе от счастья. Они оба рады, что у них будет полноценная семья… Семья – это все для них сейчас. Это очень волнительное время для пары».

Свадьба пары (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Сейчас влюбленные, которые поженились в прошлом году, проводят время на самоизоляции в своем доме. Тем не менее, пара любит активности и старается найти любой повод выбраться на улицу: прокатиться на велосипедах или выгулять собаку. А вот в места общественные они стараются не ходить. Так, Крис даже свою стрижку доверил любимой жене и остался весьма доволен. По его словам, получилось «чертовски здорово».

Автор: Мила Иванова