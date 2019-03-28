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Сочная ягодка: дива Монро очаровала нежным весенним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 17:08
Сочная ягодка: дива Монро очаровала нежным весенним образом
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Артистка призналась, что с нетерпением ждет тепла и цветения деревьев

Яркая артистка, ведущая и автор книги, травести-дива Монро, которая недавно дала совет, как отвечать на нетактичные вопросы о личном, призналась, что уже очень ждет тепла и цветения деревьев - ведь тогда можно будет сделать множество красивых фотографий. Пока что же она показала эффектный снимок в нежном весеннем образе.

На своей странице в Instagram шоувумен опубликовала фото, на котором она запечатлена без привычного белокурого парика. Вместо этого у нее на голове цветастая повязка с бантом, а дополняют образ ярко-малиновые сережки и макияж в тон.

"Какая-то нуарная лента у меня в последнее время, и тексты, прямо скажем, неалле. Где весеннее настроение, свежесть ветра и лучики солнца?!
- Ах, королева, а что это вы такая бледная сегодня?
-Да так...взб...ось.

Вот и я заканчиваю этот пост на мажорной ноте и берусь за гитару! И не спрашивайте, Все равно не расскажу о чем моя новая песня! И когда там вишни с магнолиями в цвету!? Нужно вставить себя в природный интерьер и запечатлеть для потомков", - прокомментировала публикацию неугомонная Монро.

Сочная ягодка: дива Монро очаровала нежным весенним образом

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Поклонникам очень понравилось необычное фото - в комментариях они сравнили травести-диву с цветком сакуры и сочной ягодкой.

  • "Как цветок сакуры"
  • "О какая красивая"
  • "Ох, какая Вы здесь весенняя! Замечательное фото!"
  • "Ты непревзойденная"
  • "Нежнее нежного..."
  • "Богиня!!!"
  • "Помада - бомба!"
  • "Монро, вы очаровательны! Томный взгляд легкой задумчивости вам идет"
  • "Такой нежный и весенне свежий макияж получился"
  • "Очень красивый спокойный макияж, вам очень идёт натуральность...Такая себе "мисс Весна"
  • "Ягодка!"
  • "Ну как же хороша....такая теплая, манкая и губы как сочные ягоды..."
  • "Глаза- космос!!!"

Напомним, травести-дива Монро поразила эффектным "неземным" образом.

Мы также писали, что травести-дива Монро поделилась впечатлениями от Венецианского карнавала.

Просто космос: травести-дива Монро поразила эффектным "неземным" образом Эффектная Монро дала совет, как отвечать на нетактичные вопросы о личном
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