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Событие года: участник MOZGI ждет пополнения в семье

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.11.2019 - 15:46
Событие года: участник MOZGI ждет пополнения в семье
Группа MOZGI (фото: пресс-служба)

Малыш появится на свет в 2020 году

Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, один из участников группы MOZGI сделал откровенное признание о предстоящем пополнении в семье. Кардинальные изменения скоро произойдут в личной жизни Дяди Вади, одного из участников коллектива MOZGI. Семейной радостью он поделился во время эксклюзивного интервью журналистам канала "Украина".

"В следующем году я ожидаю пополнения в своей семье. Мы с супругой ожидаем рождение ребенка, это очень важное событие для нас в 2020 году", – рассказал участник группы MOZGI Дядя Вадя.

Событие года: участник MOZGI ждет пополнения в семье

Событие года: участник MOZGI ждет пополнения в семье

Этот ребенок в семье музыканта станет вторым – вместе с супругой Дядя Вадя уже воспитывает сына. Кстати, именно сын и предложил имя для сестренки, которая вскоре появится на свет.

"Он спросил – а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время – Соня, Софочка", – поделился артист за кулисами праздничного шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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