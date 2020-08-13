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Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой в откровенном бикини

Четверг 13 августа 2020 22:23
Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой в откровенном бикини
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Певица занимается прямо на пляже

Бритни Спирс, которая на днях порадовала совместным романтическим фото со своим бойфрендом, записала новое видео. В этот раз она решила показать, как поддерживает форму, занимаясь на пляже. Певица делает упражнения из йоги, а также растяжку. И это все – в крошечном бикини. Волосы она собрала в высокий пучок на затылке, а на лицо надела защитную маску. Асаны она выполняет на фоне океана, прямо на песке.

Бритни занимается на пляже (видео: instagram.com/britneyspears)

Поклонники, впрочем, заподозрили, что Бритни уже выкладывала подобное видео. Но ее спортивной подготовкой остались довольны, похвалив точеную фигуру певицы и отметив, что выглядит она замечательно. Также многие напомнили, что очень ждут новой музыки и скучают по прежней Спирс времен пика ее популярности. Часть фанатов вновь предположила, что с певицей не все в порядке, и предложила свою помощь.

Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой в откровенном бикиниБритни Спирс радует многочисленными постами (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, Бритни Спирс давно признавалась, что для нее нет ничего лучше, чем йога на берегу океана – это невероятно успокаивает певицу и дарит заряд бодрости. «Я скучаю по этому!!! Нет ничего похожего на йогу на пляже... Только звук волн делает меня таким безмятежной!!! Вы должны попробовать это, если вы можете сделать это без риска... Мы, как люди, все переполнены таким большим беспокойством. Просто знайте, что мы все в этом вместе!!! Оставайтесь сильными и Боже, благослови!», – откровенничала артистка. В начале карантина она даже собиралась записывать уроки по йоге, но так и не порадовала фанатов полноценными обучающими роликами.

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