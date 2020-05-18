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Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2020 - 22:27
Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде
Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса показала домашний образ

Кэтрин Зета-Джонс – признанный эталон красоты, и годы явно не могут помешать этому факту. В свои 50 лет голливудская звезда все так же прекрасна. Что она не перестает демонстрировать в личном микроблоге. Знаменитость выставляет многочисленные посты, в которых раскрывает свой быт и рассказывает о семье.

Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном нарядеКэтрин в домашнем образе (фото: instagram.com/catherinezetajones)

недавно она показала, чем занимается на карантине, когда ей становится скучно (поет к караоке). А несколько часов назад она решила продемонстрировать, как проходит ее воскресный вечер. Кэтрин опубликовала фото, где предстала в длинном роскошном платье в восточном стиле. Расшитое блестками и украшенное бабочками, оно сделало домашний образ звезды гламурным и необычным. «Баня, пицца и постель для меня. Воскресный вечер. Всем хорошей новой недели», – написала 50-летняя красавица.

в ответ сеть просто взорвалась комплиментами. Поклонники благодарят звезду за вдохновляющие посты и хотят выяснить, откуда у нее столь роскошный наряд.

  • Твой образ для сна выглядит более элегантно, чем мой
  • Восхитительная!
  • Мне так нравится твое платье! Выглядит так отлично на тебе! Можешь ли ты поделиться, откуда оно?
  • Классическая красота
  • Работа на камеру…
  • Ты напомнила мне Клеопатру… Удивительная!
  • Перехватывает дыхание
  • Я в восторге от твоего платья и бабочек
  • Ты просто оглушающая
  • Бесконечная красота
  • Ты так гламурна даже дома!
  • Ангел
  • Ошеломительна, как всегда! Хорошей тебе недели

Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, актриса – большая любительница необычных нарядов. Не так давно она удивила сеть забавным видео, где примерила легинсы с портретом мужа. «Когда вам нужен удар сзади, (гипотетически) доверяйте своему MD (это был бы мой муж, а не врач). Спасибо муженьку», – добавила она подпись под роликом, где усиленно занимается спортом. К слову, фигура 50-летней знаменитости также невероятно порадовала фанатов.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины актриса
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