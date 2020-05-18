Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса показала домашний образ

Кэтрин Зета-Джонс – признанный эталон красоты, и годы явно не могут помешать этому факту. В свои 50 лет голливудская звезда все так же прекрасна. Что она не перестает демонстрировать в личном микроблоге. Знаменитость выставляет многочисленные посты, в которых раскрывает свой быт и рассказывает о семье.

Кэтрин в домашнем образе (фото: instagram.com/catherinezetajones)

недавно она показала, чем занимается на карантине, когда ей становится скучно (поет к караоке). А несколько часов назад она решила продемонстрировать, как проходит ее воскресный вечер. Кэтрин опубликовала фото, где предстала в длинном роскошном платье в восточном стиле. Расшитое блестками и украшенное бабочками, оно сделало домашний образ звезды гламурным и необычным. «Баня, пицца и постель для меня. Воскресный вечер. Всем хорошей новой недели», – написала 50-летняя красавица.

в ответ сеть просто взорвалась комплиментами. Поклонники благодарят звезду за вдохновляющие посты и хотят выяснить, откуда у нее столь роскошный наряд.

Твой образ для сна выглядит более элегантно, чем мой

Восхитительная!

Мне так нравится твое платье! Выглядит так отлично на тебе! Можешь ли ты поделиться, откуда оно?

Классическая красота

Работа на камеру…

Ты напомнила мне Клеопатру… Удивительная!

Перехватывает дыхание

Я в восторге от твоего платья и бабочек

Ты просто оглушающая

Бесконечная красота

Ты так гламурна даже дома!

Ангел

Ошеломительна, как всегда! Хорошей тебе недели

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, актриса – большая любительница необычных нарядов. Не так давно она удивила сеть забавным видео, где примерила легинсы с портретом мужа. «Когда вам нужен удар сзади, (гипотетически) доверяйте своему MD (это был бы мой муж, а не врач). Спасибо муженьку», – добавила она подпись под роликом, где усиленно занимается спортом. К слову, фигура 50-летней знаменитости также невероятно порадовала фанатов.

Автор: Мила Иванова