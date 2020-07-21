Соблазнительная бизнесвумен: Кэтрин Зета-Джонс в стильном наряде поразила стройной фигурой

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Звезда готовит сюрприз

Кэтрин Зета-Джонс – признанный секс-символ Голливуда. Актриса в свое время сумела заполучить лучшие роли и прославиться на весь мир не только благодаря таланту, но и своей яркой эффектной внешности. Примечательно, что красота Кэтрин с годами никуда не делась: те же выразительные черты, стройная фигура и роскошные волосы – до сих пор ее визитная карточка. В своем микроблоге 50-летняя супруга Майкла Дугласа часто показывает новые фото, на которых ее возраст угадать просто невозможно.

Кэтрин по-прежнему прекрасна (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Новое фото она посвятила очередному проекту – а вернее, его анонсу. Кэтрин давно занимается собственным бизнесом – производством товаров для дома и декора Casa Zeta-Jones. Звезда отдает дизайну вещей много времени и сил, контролируя все процессы их создания от начала до конца. Рекламу товаров также никто не сделает лучше нее, уверена Зата-Джонс. Поэтому она регулярно появляется в качестве модели для своей линии.

Для новой фотосессии она примерила образ соблазнительной бизнес-леди. Юбка-карандаш, блуза из белого атласа с галстуком, туфли на каблуках… Лук бизнесвумен дополнили идеальный сдержанный макияж, лаконичный маникюр и объемная укладка. «У меня есть несколько сюрпризов для всех вас. Держитесь крепче», – написала знаменитая красавица.

Кэтрин славится своей красотой (фото: instagram.com/casazetajones)

Фанаты в ответ оставили массу комментариев, отметив, что ждут не дождутся новых проектов звезды. Конечно же, не могли они обойти стороной и неординарную внешность Кэтрин, которая с годами, кажется, становится еще эффектнее. «Восхитительна», «Очень красивая женщина», «Какая красотка!», «Так прекрасна», «Королева, я люблю тебя», «Прекрасная леди», – пишут они.

Напомним, ранее Кэтрин Зета-Джонс порадовала пляжным образом. Актриса показала кадр с отдыха и покорила своей красотой и чувством вкуса.