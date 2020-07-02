Соблазнительна всегда: Эмили Ратаковски отправилась на прогулку с собакой в эффектном мини

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Берем на заметку образ модели

Эмили Ратаковски умеет привлечь к себе внимание, даже когда отправляется на прогулку с собакой. Обладательница совершенной фигуры старается подчеркнуть ее всеми известными ей способами. И в первую очередь в ход идут мини-платья. В этот раз Эмили остановилась на варианте с принтом и замком спереди. В дополнение к образу она подобрала белые кеды, узкие солнцезащитные очки, браслеты, не забыла она и про маску – девушка решила даже на улице не пренебрегать своей безопасностью. Свои белокурые волосы Эмили уложила на прямой пробор и распустила по плечам.

Эмили на прогулке с собакой (фото: скриншот instagram)

Напомним, модель, актриса и бизнесвумен стала блондинкой совсем недавно. Эмили решилась на кардинальные перемены с цветом волос впервые в жизни. Такой резкий шаг вынуждает Ратаковски усиленно следить за своими волосами – как известно, осветление губительно действует на пряди. Теперь Эмили вынуждена обеспечивать волосам регулярный качественный уход. И 29-летняя красавица с удовольствием это делает, а также показывает, как следует ухаживать за локонами всем блондинкам. Она записала видео, которое выложила в своем блоге: Эмили демонстрирует, какие продукты использует. Самые главные единицы ухода – шампунь, кондиционер и маска. Но на солнце девушка наверняка также не выходит без защиты.

Ратаковски учит ухаживать за волосами (видео: instagram.com/emrata)

К слову, новый оттенок волос популярной в сети девушки пришелся по вкусу далеко не всем ее поклонникам. Многие уверены, что девушка более эффектно смотрится с темными волосами. Впрочем, по всей видимости, смена обусловлена контрактом с известной маркой по уходу за волосами. И вполне возможно, что Эмили через врем вернется к натуральному цвету.

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Автор: Lite