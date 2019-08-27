Соблазнила всех: Тина Кароль в топе и облегающей юбке "зажгла" под хит "Вабити"

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Вместе с Кароль танцевали также Руслан Сеничкин и Людмила Барбир

Тина Кароль продолжает восхищать поклонников все новыми и новыми рекордами своего хита - украиноязычная песня “Вабити”, которую Кароль презентовала 22 августа. И хотя с дня официальной презентации прошли считанные дни, новая композиция собрала уже более 2,2 млн просмотров на youtube-канале украинской исполнительницы. И продолжает собирать сотни просмотров ежедневно!

При этом сама певица теперь с огромным удовольствием представляет новую песню везде, где только возможно!

К примеру, во время первого эфира шоу Танці з зірками, который шумно стартовал в прошедшее воскресенье, 25 августа, Кароль также вышла на паркет, чтобы презентовать песню “Вабити”. Отметим, что Тина Кароль была также и ведущей прямого эфира! А пару ей составил ведущий Юрий Горбунов.

После громкой презентации на Танцях з зірками Тина решила не останавливаться. И представила свой хит во время утреннего эфира шоу “Сніданок з 1+1” 27 августа! При этом на своей страничке в сети instagram певица уже опубликовала видео!

“Тіна Кароль - Вабити (Сніданок з 1+1)” - лаконично звучит подпись к видео.

Видео: instagram.com/tina_karol

Обратим также внимание и на наряд певицы, которая она подобрала для прямого эфира во время утреннего шоу. Так, образ Тины Кароль вполне соответствовал ее новые композиции. Наряд получился в меру соблазнительным. Кароль блистала перед камерами в коротком голубом топе с кокетливыми пуговицами спереди. Также образ довершала атласная облегающая юбка. На ножках - черные босоножки.

Кстати, на опубликованных снимках певица также позирует с телеведущими проекта “Сніданок з 1+1” - Руслан Сеничкин и Людмила Барбир. И к слову, Барбир - также участница нового сезона Танці з зірками 2019!

Тина Кароль на презентации своей новой песни “Вабити” в студии “1+1” (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины также поспешили прокомментировать ее новое видео:

“Звабила всіх і мене теж”

“Зажгла по полной”

“Ну какая же ты классная, аааа”

“Реально, уже всех «звабила»”

“Спасибо за такое волшебное начало дня. Нормер бомбический. Эфир крутейший”

“Песня бомбезная просто, у меня нет слов”

“Солнышко, сквозь хмурое небо, зарядила хорошим настроением с самого утра”

“Ай, я кайфую от тебя кайфовой”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости. Певица исполнила Гимн Украины во время официальных мероприятий в центре Киева.