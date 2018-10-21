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"Снова что-то оригинальненькое!": Фреймут заинтриговала фанатов снимком с легендарной поэтессой

Lite » Звезды 21.10.2018 - 21:00
Фото: (instagram.com/freimutolia)
Фото: (instagram.com/freimutolia)

Фанаты предположили, что Фреймут появится на новой купюре номиналом 200 гривен

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут, лицо шоу "Оля", анонсировала новый проект. Она опубликовала загадочное фото и попросила фанатов угадать, о чем будет следующее шоу. Фотография опубликована в профиле Ольги Фреймут в Instagram.

"Новий проект скоро. Как думаете, что это?", — спрашивает ведущая.

&quot;Снова что-то оригинальненькое!&quot;: Фреймут заинтриговала фанатов снимком с легендарной поэтессой

Скриншот поста аккаунта instagram.com/freimutolia

&quot;Снова что-то оригинальненькое!&quot;: Фреймут заинтриговала фанатов снимком с легендарной поэтессой

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Поклонники тут же бросились угадывать, о чем будет следующее шоу, которое было анонсировано таким загадочным фото. Некоторые предположили, что звезды будут читать литературные произведения украинских классиков. Некоторые пошутили о том, что Фреймут появится на новой купюре номиналом 200 гривен.

"Что-то связанное с деньгами", "Звезды будут читать литературные произведения", "Как всегда что-то очень интересное", "О! Снова что-то оригинальненькое!", "Что-то для саморазвития? Надеюсь...", "Что-то поэтичное", "Новая купюра 200 грн", — пытаются угадать фанаты.

&quot;Снова что-то оригинальненькое!&quot;: Фреймут заинтриговала фанатов снимком с легендарной поэтессой

&quot;Снова что-то оригинальненькое!&quot;: Фреймут заинтриговала фанатов снимком с легендарной поэтессой

&quot;Снова что-то оригинальненькое!&quot;: Фреймут заинтриговала фанатов снимком с легендарной поэтессой

&quot;Снова что-то оригинальненькое!&quot;: Фреймут заинтриговала фанатов снимком с легендарной поэтессой

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/freimutolia

Напомним, что Фреймут поделилась новым достижением дочери Златы.

Также Фреймут рассказала, как сохранить молодость лица.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут впервые украсила обложку глянца с мужем Владимиром Локотко.

Видео: (video.rbc.ua)

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