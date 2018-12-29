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"Сногсшибательные ноги": Полякова заинтриговала фанатов снимком без белья

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.12.2018 - 13:24
"Сногсшибательные ноги": Полякова заинтриговала фанатов снимком без белья
Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Фанаты в восторге от длинных ног украинской певицы

Фанаты до сих пор не перестают удивляться длине ног Оли Поляковой. Украинская артистка в очередной раз заинтриговала фанатов обнаженными ногами, на этот раз на ней только колготки. Соблазнительный снимок артистка разместила в своем Instagram.

На снимке Полякова изображена сидящей на барном стуле в колготках, коричневых "лодочках", укороченной белой блузке с головным убором такого же цвета.

&quot;Сногсшибательные ноги&quot;: Полякова заинтриговала фанатов снимком без белья

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Известная певица в подписи к снимку анонсировала выпуск специальной коллекции колготок при сотрудничестве с украинским брендом.

Фанаты в восторге от свежего снимка артистки. У многих просто отняло дар речи от восхищения.

"Как всегда шикарна… а эти ножки, аааах", "Классная!!!", "Шикарная женщина", "У Вас очаровательные ножки!", "Обалдеть!!!", "Класс! Как всегда сногсшибательная наша Олечка! С наступающим Новым годом!", "Какие ноги!!!", "Блин, какая Вы красивая!!!!" — пишут фанаты.

Некоторые из фанатов Поляковой рассекретили тайный отдых артистки. Одна из поклонниц вместе с певицей в одном самолете возвращалась 28 декабря в Украину.

"Вчера летела с вами Оля в одном самолёте из Женевы, вы красотка", — пишет Юлия.

&quot;Сногсшибательные ноги&quot;: Полякова заинтриговала фанатов снимком без белья

&quot;Сногсшибательные ноги&quot;: Полякова заинтриговала фанатов снимком без белья

&quot;Сногсшибательные ноги&quot;: Полякова заинтриговала фанатов снимком без белья

&quot;Сногсшибательные ноги&quot;: Полякова заинтриговала фанатов снимком без белья

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что Оля Полякова рассказала о своей необычной мечте.

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Видео: РБК-Украина

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