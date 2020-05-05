Снимает жилье и ходит к психологу: Владимир Остапчук откровенно рассказал о жизни после развода

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен поведал, что две квартиры он оставил бывшей жене и детям

Личная жизнь телеведущего Владимира Остапчука активно обсуждается в сети и прессе - прошлой осенью он расстался со своей женой Еленой Войченко, с которой у них двое детей, и сразу же закрутил новый роман. Иногда шоумен публикует в сети фото и видео с женской рукой или даже ножками, за что тут же подвергается очередной волне критики, хотя ничего более конкретного о своей избраннице не раскрывает. В интервью Люкс ФМ Владимир рассказал о своей жизни после развода, который они официально оформили 6 марта, однако разошлись с экс-супругой еще 8 месяцев назад.

По словам ведущего, сейчас он снимает себе жилье, так как обе квартиры оставил бывшей семье.

"Сейчас я снимаю жилье в Киеве, поскольку две квартиры оставил бывшей жене с детьми. Поэтому ежемесячно мне нужно около четырех тысяч долларов, чтобы хорошо себя чувствовать. Кроме того, я не люблю одалживать или брать у кого-то деньги. Возможно, поэтому у меня нет друзей (смеется)", - заявил Остапчук.

О своей личной жизни он по-прежнему предпочитает не распространяться.

"Касательно моей личной жизни... Как только решу, что действительно готов рассказать о нем, то сразу это сделаю. Знаете, уже даже стыдно, что в моей личной жизни так много в СМИ", - говорит шоумен.

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир честно признался, что после развода он обратился за помощью к психологу.

"Если быть откровенным, то после развода, в феврале, начал ходить к психологу. У меня сейчас такой этап – я как пазл, который нужно заново составить. Я не вижу смысла отвечать на гневные комментарии в соцсетях. Себя раздражать? Зачем? Я себе нормально, счастливо живу. Я знаю правду. В чужой семье посторонний никогда не даст толком. Люди, счастливые, довольные своей жизнью, не пишут хейт в соцсетях. А те, кто так делает, просто цепляют ярлыки, пытаясь избавиться от своих страхов и комплексов. Они изо всех сил пытаются сделать "козлом отпущения" кого-то, но только не себя", - рассказал ведущий.

По словам отца двух детей, его сын и дочь не считают его звездой - и это правильно.

"Я мечтаю о счастливом, беззаботном детстве своих детей, чтобы они дольше оставались детьми. Кое-кто из артистов создает для малышей блоги, страницы в Instagram чуть ли не с 6 лет. Начинают внушать им мысль, что они – дочь/сын известного человека. Думаю, этого не стоит делать, ведь дети должны иметь нормальное детство, без соцсетей. Они и так там сидят. А если эти аккаунты создают взрослые для заработка, то хочется спросить: "Что вы, родители, не можете заработать денег?". Не понимаю этого.

Фото: Владимир Остапчук с детьми (instagram.com/vova_ostapchuk)

Да, мои дети знают, что их папа работает на телевидении, что его могут узнать на улице. Но не считают своего папу звездой, собственно, как и он сам. Я против того, чтобы дети считали себя детьми знаменитостей, мол, им все позволено. Это делает их испорченными", - уверен Остапчук.

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новый роман.