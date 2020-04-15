Снежана Бабкина неожиданно призналась, что продавала грудное молоко

Сергей и Снежана Бабкины (соцсети артистов)

Снежана поразила откровенным признанием

Снежана Бабкина в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», вспомнила историю о том, как продавала грудное молоко.

В семье Бабкиных подрастают трое детей, и ни разу не было такого, чтобы приходилось покупать искусственное питание. Снежана призналась, что раньше кормила очень много детей, половину из них она даже не знает.

«И это не шутка! Когда 13 лет назад я кормила Артура, то у меня было много молока. Я в то время училась в столице, поэтому замораживала его, а лишнее просто выливала. Одна бабушка, которая работала в молочной кухне, узнала об этом, – рассказала актриса в инстаграме «Зіркового шляху». – И она предложила: «У меня есть мужчины, жены которых не имеют молока. Можно, они к вам будут приходить? Давайте установим какую-то цену, и вы им будете отдавать баночки с молоком». И ко мне каждое утро приходили мужчины, я им отдавала баночки и брала деньги. Таким образом я зарабатывала в голодные студенческие годы».

Когда родился Елисей, у молодой мамы по-прежнему хватает грудного молока для своего малыша.

«Я считаю себя героем и богиней по грудному вскармливанию, потому что уверена: грудное молоко будет в достатке, если женщина этого хочет, – сказала актриса в инстаграме «Зіркового шляху». – И в этом деле, и в любом другое обязательно желание. Если оно есть – у тебя будет все. Нет желания – ничего не получится. Вот с грудным молоком та же история».

Напомним, ранее Сергей и Снежана Бабкины рассказали, как проводят карантин.