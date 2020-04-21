Снайперы-амуры: Виктор Винник рассказал о юбилейном 5-м альбоме

Виктор Винник и МЭРИ

"Это просто фрагменты моей жизни и жизни людей"

Буквально недавно Виктор Винник и МЕРІ презентовали свежую пластинку "Спайпери-Амури". Поскольку над альбомом команда музыкантов работали более 4 лет, материала накопилось немало. Кроме того, в поддержку альбома снято уже 6 видеоработ.

«Робота велась на багатьох українських студіях від Києва до Львова, в інших містах. Я не скажу, що у мене була задумка, яким альбом має бути. Це просто фрагменти мого життя і життя людей, причетних до його створення. Багато пісень уже отримали хороші відгуки у слухачів», - поделился фронтмен группы МЕРІ Виктор Винник.

Когда жизнь вернется в свое привычное русло, группа планирует продолжать снимать клипы, а уже совсем скоро порадует своих поклонников ремиксом на песню "Чому болиш?", что является одной из лучших, по отзывам слушателей на youtube. Также музыканты работают над лирик-видео к этому ремикса. «Увидим его уже через несколько недель», - обещает Виктор Винник.

К слову, сегодня Виктор Винник и МЕРІ презентовали "карантинную" версию своего известного хита "Мерідіани".

Скачать и послушать песни из альбома можно по ссылке: