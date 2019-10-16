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Смело! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в крошечном бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.10.2019 - 22:24
Смело! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в крошечном бикини
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель и актриса показала новые горячие кадры

Эмили Ратаковски не прекращает радовать поклонников горячими фото в купальниках, несмотря на смену сезонов. Девушка опубликовала новую порцию горячих кадров, где позирует в черном бикини. Купальник из коллекции собственного бренда Эмили Inamorata сидит просто безупречно. Он отлично подчеркнул тонкую талию, стальной пресс и пышную грудь Ратаковски. Впрочем, на совершенном теле звезды любой фасон смотрелся бы выигрышно.

Смело! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в крошечном бикиниСмело! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в крошечном бикиниЭмили Ратаковски на отдыхе (фото: instagram.com/emrata)

К примеру, несколько дней назад она продемонстрировала черный слитный купальник, главный акцент в котором сделан на роскошной груди девушки. Дополнили образ массивная золотая цепочка и шляпка леопардовой расцветки. Эмили лежит на пляже в сексуальной позе, подставив тело теплым лучам.

Поклонники, которые обожают такого рода посты, засыпали 28-летнюю звезду лестными отзывами и «горячими» эмодзи.

Смело! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в крошечном бикиниСмело! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в крошечном бикиниЭмили обожает сексуальные фото (фото: instagram.com/emrata)

Также на днях Эмили продемонстрировала очередной архивный кадр из детства, который до этого не показывала. Девочка лежит в огромной постели и весело смеется. Интересно, что на фото Эмили практически блондинка с забавной сплошной челкой. «Субботнее утро. Должна ли я сделать себе челку снова?», – спросила совета у подписчиков знаменитая красотка. Они с удовольствием принялись обсуждать эту тему, не забывая добавлять, каким милым ребенком была Ратаковски.

Смело! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в крошечном бикиниЭмили в детстве (фото: instagram.com/emrata)

К слову, в одежде Эмили смотрится не менее привлекательно, чем без. Возможно, потому что она умеет подобрать вещи, максимально подчеркивающие ее природные данные и сексуальность. В основном ее повседневный гардероб составляют кроп-топы, деним, брючные костюмы и облегающие платья. О том, как составить образ в духе Ратаковски, мы писали здесь.

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