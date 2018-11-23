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"Слушали? Как вам?": украинский рэпер возглавил известные музыкальные чарты

Lite » Звезды 23.11.2018 - 18:08
"Слушали? Как вам?": украинский рэпер возглавил известные музыкальные чарты
Freel (фото: facebook.com/me.freel)

Freel "спалахнув" и стал самым популярным хип-хоп-исполнителем Украины

Дебютный сольный альбом "Спалах" известного украинского рэпера Фрила, который вышел 19 ноября, всего за несколько дней занял первое место в чартах iTunes и Google Play в Украине.

"Я не знаю, это круто или нет, но результатом я, как нетрудно догадаться, доволен. Слушали альбом? Как вам?", - прокомментировал успех Андрей.

&quot;Слушали? Как вам?&quot;: украинский рэпер возглавил известные музыкальные чарты

Скриншот

Напомним, что в пластинку вошло 14 треков, два из них - это традиционные для хип-хопа скиты (один из них записал Сергей Жадан). Также на альбоме есть совместный трек с Дилей.

Заметим, что перед альбомом Freel выпустил три сингла. Сперва рэпер презентовал клип на песню "Intro", которая открывает альбом.

Видео: YouTube/Me.Freel

Через неделю артист выпустил лирик-видео на ключевую композицию альбома, которую музыкальные эксперты уже сейчас называют лучшей песней 2018 года.

Еще через неделю рэпер представил провокационный остросоциальное видео "Шо Там У Хохлов".

Кстати, недавно другой рэп-исполнитель Кашляючий Ед презентовал эмоциональный видеоклип на не менее эмоциональный трек "1991".

Видео: РБК-Украина

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