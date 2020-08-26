Все случается вовремя: жена Павлика сделала неожиданное признание о мечте для мужа

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина сделала трогательное признание мужу

Виктор Павлик после смерти сына Павла спасается в творчестве, ведь певцу сложно смериться с невосполнимой потерей. Он решил не отменять концерты, а наоборот уйти с головой в работу. Рядом с певцом находится его молодая жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Вместе пара отправилась в Одессу, где успела сделать первые снимки.

Екатерина поделилась фото с мужем на Морском вокзале. Супруги улыбаются в объектив и позируют на фоне морской глади и пришвартованных суден. Под селфи жена артиста оставила адресованные ему строки.

"Одна жизнь на двоих. Все радости на двоих. И горе на двоих. Кто бы, что не говорил. Только мы вдвоем знаем, о чем молчим и о чем мечтаем. Знаете, какая моя мечта? Подарить мужу на 60 лет Ренж ровер. Я так хочу сделать его счастливым. Я просто очень сильно люблю его. Не идеального, вредного, но такого моего. А еще все случается вовремя. Я встретила своего мужа, когда мне было 21. И раньше не надо было, и позже ни в коем случае. Я просто люблю и дышу тобой, муж", - оставила душевное послание для певица девушка. В ответ на слова жены певец опубликовал смайл в виде сердечка.

Екатерина Репяхова написала признание в любви мужу (фото: instagram.com/repyahovakate)

Подписчики Екатерины призвали ее подарить мужу ребенка. "Минимум двоих", - пообещала девушка.

Скриншот комментариев

В InstaSrories Екатерина показала, как ее супруг плавает в компании дельфинов в местном дельфинарии. "Виктор Франкович их полюбил. Рада, что муж рад", - подписала кадры жена певца.

Виктор Павлик в Одессе плавал с дельфинами ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала, почему называет мужа по имени-отчеству.