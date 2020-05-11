Как же сложно: Надя Дорофеева призналась, чего ей очень не хватает на карантине

Певица с мокрыми волосами заворожила пронзительным взглядом
Надя Дорофеева во время карантина старается не унывать и поднимать настроение себе и своим поклонникам. Певица устраивает эффектные домашние фотосессии, примеряя стильные наряды и восхищая стройной фигурой. Кроме того, она экспериментирует с имиджем - к примеру, звезда поразила ярким образом подростка из 90-х с мелкими косичками и неоновыми тенями! Но иногда артистку все же немного охватывает грусть.
Надя заворожила фанатов своим пронзительным взглядом на новом кадре, который, по ее словам, сделала прямо в душе. Исполнительница запечатлена в черной майке и с мокрыми растрепанными волосами, которые падают ей на лицо. Она подперла подбородок рукой и грустно смотрит в объектив.
По словам Дорофеевой, она поняла, что на карантине ей больше всего не хватает живого общения с людьми.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Прямо из душа смотрю в глаза будущему. Неопределённому, не совсем ясному, но точно интересному. Мой главный, хоть и очевидный, инсайт карантина — как же я люблю людей! Как же мне сложно без общения, пускай короткого, но тёплого. И как мне повезло с друзьями. А что у вас? Какой главный вывод?" - откровенно призналась певица.
Фолловеры рассыпались в комплиментах Наде и ее прекрасным глазам, многие также согласились с ней, что соскучились по общению и друзьям.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Надя Дорофеева соблазнила стройностью форм на дерзких фото - певица устроила домашнюю фотосессию в стильных луках.