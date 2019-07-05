Словно сестры: 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс в компании дочери посетила показ Fendi в Риме

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса восхитила стройностью и красотой

Кэтрин Зета-Джонс не так часто блистает на публике. Но если уж она выходит в свет, то ее появление становится сенсацией. Вчера, 4 июня, она посетила показ легендарного бренда Fendi. Коллекция #FendiCouture была продемонстрирована в Риме, тем не менее шоу собрало множество знаменитостей во всего мира. Безусловно, одной из самых ярких стала голливудская акстриса.

Актриса на показе в Риме (фото: instagram.com/fendi)

На ивент она пришла в компании своей дочери – 16-летней Кэрис Зета Дуглас. Кэтрин надела на вечер роскошное красное платье с глубоким декольте. Дополнили образ босоножки бежевого оттенка, а также небольшая черно-белая сумочка и изысканные украшения. Прическа и макияж также заслуживают высочайших похвал. Дочь актрисы выбрала для шоу стильное полупрозрачное коричневое платье, под которым проглядывались короткие шорты. Босоножки на высоких каблуках, ультрамодная крошечная сумочка и неброский макияж – удачное дополнение лука. Девушка выглядела по-настоящему роскошно. Впрочем, обе красавицы из знаменитого семейства смотрелись сногсшибательно. Поклонники остались в восторге от их образов и сделали множество комплиментов насчет неувядающей молодости Кэтрин.

49-летняя актриса по-прежнему восхищает весь мир своей красотой (фото:instagram.com/catherinezetajones)

Интересно, что дочь актрисы ведет весьма активную страницу в Instagram, где часто признается в любви родителям. Под фото, где они обнимаются с отцом – легендарным голливудским актером Майклом Дугласом, она написала: «Ты – мое все. Спасибо за все, что ты делаешь для меня». А фото с молодой Кэтрин она сопроводила трогательной восхищенной подписью, как сильно мама ее вдохновляет.

Майкл Дуглас с дочерью (фото: instagram.com/carys.douglas)

Стоит отметить, что именно ради семьи Кэтрин отказалась от активных съемок. Забота о муже и детях давно вышла в приоритет. Сейчас знаменитая красавица любым профессиональным проектам предпочитает путешествия с детьми.