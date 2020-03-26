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Словно сестры: 38-летняя Алессандра Амбросио восхитила молодостью на видео с дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 17:28
Словно сестры: 38-летняя Алессандра Амбросио восхитила молодостью на видео с дочерью
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда записала танец с Аней Луизой

Алессандра Амбросио любит делать посты в своем микроблоге. А во время карантина, как и многие другие знаменитости, стала еще более активной. Она регулярно выкладывает в сеть горячие фото в купальниках, рекламируя собственный бренд. Причем подписи к фото она старается сделать максимально позитивными, призывая людей оставаться на доброй волне и поддерживать друг друга.

Модель и ее дочь исполняют танец (видео: instagram.com/alessandraambrosio)

А несколько часов назад 38-летняя супермодель опубликовала видео, где предстала вместе со своей дочкой-подростком. В ролике они вместе исполняют танец для сети TikTok. Цель которого – вдохновить людей на то, чтобы они оставались позитивными и думали о своей безопасности. Алессандра и 11-летняя Аня Луиза танцуют забавный и соблазнительный танец, одетые в одинаковые наряды. Образ как мамы, так и дочери составили свитшоты с принтом тай-дай, а также ультракороткие шорты. Обе красавицы невероятно похожие: стройные, загорелые, темноволосые, они выглядят, словно сестры. «Настало время, когда моя дочь учит меня, что делать», – написала Амбросио.

Словно сестры: 38-летняя Алессандра Амбросио восхитила молодостью на видео с дочерьюАлессандра с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Поклонники же также не смогли не отметить, как выросла девочка, и какая очаровательная сама Алессандра. Фолловеры не могут сдержать эмоций: «Как она выросла», «Это отличное время, чтобы провести его с семьей», «Мои любимые малышки», «Красотки», «Это любовь», «Я хочу такую же маму»…

Напомним, Аня Луиза – весьма активная девочка, которая часто путешествует с Алессандрой и посещает светские и модные мероприятия. Благодаря яркой внешности и схожести со своей знаменитой мамой она вполне может сделать карьеру в модельной индустрии. Так же считают и многочисленные подписчики Алессандры. По всей видимости, сама модель только рада помочь малышке на этом пути.

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