Словно подруги: неувядающая Кэтрин Зета-Джонс в компании дочери снялась в жизнерадостном ролике Fendi

Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь (фото: instagram.com/fendi)

50-летняя актриса восхитила молодостью

Кэтрин Зета-Джонс в сентябре исполнилось 50 лет. Но в эту цифру достаточно сложно поверить, когда видишь очередное фото одной из самых знаменитых голливудских красавиц. А когда Кэтрин публикует фото со своими детьми, то кажется, будто она и вовсе остановила время. В новом ролике, снятом легендарным домом Fendi, она предстала вместе с 16-летней дочерью Кэрис. Девушки (это слово так и просится) рекламируют линию женских сумок из серии Peekaboo. По сюжету, они путешествуют по Риму, изучают его достопримечательности, фотографируются и просто веселятся. При этом меняя наряды и соответственно – сумочки.

Кэтрин и Кэрис для Fendi (видео: instagram.com/catherinezetajones)

Кэтрин примерила несколько разных блуз с классическими брюками. Особенно ярким получился лук, где она одета в светло-коричневую блузу в крупный белый горох с бантом на шее, а также черные брюки и ботильоны. А Кэрис же блистает в длинной пышной юбке и рубашке с короткими рукавами, которые дополнили босоножки на невысоком каблуке. Завершают образы обеих яркий макияж и стильные укладки. Выглядят 50-летняя Кэтрин и 16-летняя Кэрис, словно подруги, а никак не мать и дочь.

Мама и дочь рекламируют новую линию Fendi (фото: instagram.com/fendi)

"Дуэт мать-дочь демонстрирует серию MeAndMyPeekaboo. Кэтрин и Кэрис доказывают, что стиль и красота передаются из поколения в поколение", – написали на странице известного бренда. Сама Кэтрин опубликовала видео на своей странице и отметила всех причастных. Ролик снимался он еще летом – тогда знаменитая мама и ее дочь отправились в Рим на показ Fendi. Шоу #FendiCouture, которое состоялось 4 июля в "Вечном городе", собрало множество знаменитостей во всего мира. Но Кэтрин и Кэрис, безусловно, затмили всех присутствующих!

Кэрис в Риме (фото: instagram.com/fendi)

Напомним, в последние годы Кэтрин мало снимается, все свободное время посвящая семье. Она путешествует, занимается домашними делами, а если и выходит в свет, то в компании подросших детей или супруга. Также голливудская актриса создала бренд товаров для дома.