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Словно девчонка: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила молодостью на селфи без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2020 - 19:36
Словно девчонка: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила молодостью на селфи без макияжа
Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Актриса сделала новый вдохновляющий пост

Риз Уизерспун относится к тому типу знаменитостей, которые обожают вести личный микроблог в Instagram. Голливудская звезда часто выкладывает фото с мероприятий и презентаций, а также любит порадовать уютными домашними кадрами с семьей и детьми. Обожает она порассуждать с подписчиками о жизни. К примеру, недавно Уизерспун спрашивала фолловеров об их любимых книгах и рассказывала о своих.

А сегодня, 14 января, решила поговорить о творчестве. "Доброе утро, insta-семья! Мой день начался с ощущения вдохновения и желания создавать. "Мне любопытно... что вызывает у вас творческое мышление?", – написала знаменитая голливудская актриса. Пост она сопроводила фото практически без макияжа, где выглядит лет на 10 младше реального возраста.

Словно девчонка: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила молодостью на селфи без макияжа

Риз восхищает цветущим видом (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Поклонники знаменитой "блондинки в законе" начали наперебой перечислять свои источники вдохновения: время на природе, глоток ароматного кофе, хорошая музыка, вкусная еда… Многие отметили, что обожают интервью с Риз и ее страницу в Instagram. Не обошли они стороной и неувядающую внешность актрисы. Поклонникиподчеркнули, что выглядит Риз невероятно молодой и хорошенькой. "Как можно быть такой симпатичной", – восхищаются они.

Словно девчонка: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила молодостью на селфи без макияжа

Риз и Ава (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Похожий эффект произвела Риз недавно, опубликовав фото со своей 20-летней дочерью Авой. Снимок наглядно продемонстрировал, что 43-летняя звезда не просто невероятно похожа с дочкой, но и выглядит так молодо, что их можно вполне принять за сестер. Фото облетело всю сеть, вызвав бурю обсуждений.

Словно девчонка: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила молодостью на селфи без макияжа

Риз на церемонии "Золотой глобус" (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Напомним, Риз – трижды мама. В первом браке с актером Райаном Филлипом она родила двоих детей: дочь Аву и сына Дикона. А в браке с Джимом Тотом родился еще один сын знаменитой красавицы, Теннесси Джеймс.

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