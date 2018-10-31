"Слишком сложно": Джамала в нарядных образах поставила фанов перед выбором (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Многие советуют певице выбрать сразу два образа

Стильная Джамала, которая недавно заинтриговала необычным тизером на ангоязычную песню из нового альбома, поставила своих поклонников перед модным выбором. Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница похвасталась очень нарядными образами, предложив своим фанам помочь ей определиться, в каком же наряде ей лучше всего.

"Листай фото! Какой образ нравится больше?" — уточняет певица.

Для одного из вечерних образов Джамала выбрала пиджак насыщенного зеленого цвета классического кроя, обильно декорированные пайетками черные брюки-клеш. Среди аксессуаров — остроконечные белые туфли, украшенные блестящими камнями, массивные серьги, а талию подчеркивает тонкий черный поясок.

Джамала в стильном вечернем образе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Второй образ получился более нарядный: бархатные черные брюки с высокой талией, узорная блуза в бохо-стиле — с широкими рукавами, воланами, с принтом "индийский огурец". Из аксессуаров — вновь массивные и очень выразительные золотые серьги.

Нарядная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

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Поклонники певицы признались, что "задачу" она им поставила непростую. Многие сошлись на мысли, что ей к лицу оба образа.

"Мне все нравятся. Сногсшибательна", — отмечает lidiya_lkf.

"Аааааа, просто во всех прекрасна! Слишком сложно!" — соглашается jamalajaaa.

"Это именно Ваш стиль", — пишет pavel_bazychenko.

"Мені здається, що тобі личать всі образи! Дуже довго вирішувала та другий кращий", — признается kristina_zozulia1448.

"Останній лук самий бомбезний", — также соглашается polinka_anikina.

"Я выбираю,первый. Зеленый жакет, шоколадные брюки в пайетку и ботинки серебристый-глицерин", — отмечает alex_de_official.

"Вам завжди личать дужe яскраві та нeординарні наряди, чомусь остання блуза нагадала Ваш образ на Євробачeнні, коли Ви виконували пісню "Заманили", дужe класний образ", — пишет anna_popovich.

Напомним, ранее Джамала показала результаты потрясающей съемки для календаря "Щирi. Свята". Как и остальные участники проекта, Джамала предстала в ярком украинском национальном костюме. Певица предстала в образе невесты.

До этого Джамала показала подросшего сыночка, которому уж 7 месяцев.

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