Слишком мило! Венсан Кассель сделал трогательное тату в честь Тины Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Актер продолжает удивлять любимую

Венсан Кассель обожает демонстрировать свои чувства любимой супруге – 23-летней модели Тине Кунаки. По поводу и без он выставляет милые посты в своем блоге, пишет трогательные послания, делает заявления и публикует общие фото. А теперь 53-летний актер пошел еще дальше. Он сделал татуировку на все плечо в честь любимой супруги. На рисунке, который теперь красуется на теле французского актера, изображена героиня мультфильмов 30-х годов Бетти Бул. Пышной кудрявой прической и стройным телосложением она очень напоминает саму Тину Кунаки. Венсан опубликовал фото, на котором он сжимает руку, демонстрируя бицепсы и новое украшение на своей руке.

Новое тату Венсана (фото: instagram.com/vincentcassel)

Тина уже успела отреагировать на романтический выпад мужа, заменив фото в своем профиле на изображение Бетти Бул. А также добавив лаконичный комментарий – весьма красноречивое сердечко. На него Венсан ответил: «Я +». Что ж, пара не перестает радовать друг друга, а заодно и поклонников. К слову, Тина сейчас отдыхает в компании подруг в Биаррице. Так что Кассель, видимо, всерьез заскучал по молодой жене.

Ранее, к примеру, он также не сдержался, чтобы не выложить еще одно общее фото. На нем пара влюбленных супругов позирует на фоне роскошного морского пейзажа. Снимок, по всей видимости, был сделан во время совместного отпуска. Тина предстала в купальнике и косынке. А Венсан – в костюме для подводного плавания. Они нежно целуются и буквально не могут оторваться друг от друга. Кадр Кассель подписал также коротко и емко – с помощью все того же красного сердечка.

Пара обожает общие трогательные снимки (фото: instagram.com/vincentcassel)

Пользователи сети обожают подобные посты, а потому просто засыпали пару умиленными комментариями. К слову, скоро пара будет отмечать 2-летие брака – Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились 24 августа 2018-го года. Возможно, именно к важной дате преданный муж и подготовил свое «послание» на теле.