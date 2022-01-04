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Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 21:21
Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото Знаменитости на детских фото (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Знаменитости обожают демонстрировать свои архивные фото, а мы любим их рассматривать.

Любуемся, какими очаровательными были Анна Седокова, Настя Каменских, Лобода, Оля Полякова, Ева Лонгория, Дженнифер Лопес и другие звезды в детстве.

В период зимних праздников милых снимков из семейного альбома в сети заметно прибавляется. Звезды шоу-бизнеса, многие из которых сами давно стали родителями, любят вспоминать, в какие костюмы их наряжали на утренники. Также знаменитости часто открывают семейные альбомы накануне дней рождения.

Мы собрали топ-10 ярких фото из детства и юности популярных по всему миру персон.

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото

Дилан Спроус с братом (фото: instagram.com/dylansprouse)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фотоЕва Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фотоЛеся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фотоДженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фотоКендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фотоОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

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