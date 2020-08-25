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Слишком хороша: Дженнифер Лопес в "сияющем" образе восхитила красотой и молодостью

Вторник 25 августа 2020 17:31
Слишком хороша: Дженнифер Лопес в "сияющем" образе восхитила красотой и молодостью
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Звезда представляет новую линию косметики

Певица, актриса, танцовщица, мама, жена… Каждая роль Дженнифер Лопес удается ей на все 100%. Поэтому неугомонная и вечно молодая звезда решила попробовать себя в новой ипостаси. Знаменитость готовит к запуску новую косметическую линию JLo Beauty, о которой сообщила несколько часов назад с помощью серии вдохновляющих фото.

Слишком хороша: Дженнифер Лопес в &quot;сияющем&quot; образе восхитила красотой и молодостьюСлишком хороша: Дженнифер Лопес в &quot;сияющем&quot; образе восхитила красотой и молодостью

Дженнифер занялась новым бизнесом (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер запостила несколько кадров, на которых позирует в закатном мягком свете. Образ она выбрала соответствующий, который сделал ее словно сияющей изнутри. Добиться такого вида 51-летней диве помог халайтер, который она нанесла практически на все лицо, бронзер, с помощью которого выделила скулы и подчеркнула золотистый загар, а также тени в коричневой гамме. Отлично сочетались с таким макияжем и золотые украшения.

Слишком хороша: Дженнифер Лопес в &quot;сияющем&quot; образе восхитила красотой и молодостьюДженнифер в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Звезда позирует в женственном длинном платье с оборками, удобно расположившись в плетеном кресле и закинув ноги на рядом стоящую лестницу. «Сияние заката… JLo Beauty скоро в продаже», – добавила она интригующую надпись. И тут же получила в ответ массу поздравлений и комплиментов ее необычайной красоте. «Ты просто королева», «Как можно быть такой красивой», «Это что-то», «Вау, какая красивая», «Не могу дождаться», «Слишком хороша», «Я люблю тебя очень сильно, ты самое большое вдохновение», – продолжают сыпаться на супругу Алекса Родригеса теплые комментарии. Что ж, талантливая певица, многогранная личность и просто красавица их действительно заслужила.

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