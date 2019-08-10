Слишком горячо! Оля Полякова в микробикини поставила сеть перед выбором

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица попросила поклонников помочь ей выбрать лучший купальник

Оля Полякова при удобном случае не упускает возможности продемонстрировать свою идеальную фигуру. Так, она часто публикует снимки в откровенных нарядах, устаивает пляжные фотосеты в купальниках и даже без них! Поклонники буквально сходят с ума от ее тонкой талии, соблазнительных бедер и плоского животика, а также бесконечных ног. На серии новых кадров в instagram "Королева ночи" решила показать все свои достоинства разом.

Артистка опубликовала горячий фотосет, поставив поклонников перед трудным выбором. Она предложила им выбрать, в каком купальнике ей лучше.

Красный микро-бикини в ассиметричным лифом м миниатюрными плавками выглядел пикантно и супроткровенно. Черный более сдержанный, но не менее соблазнительный купальник с инкрустированными стразами чашками и трусиками на завязках смотрелся обольстительно и роскошно.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Красный или Черный?" - задала короткий, но сложный вопрос "суперблондинка", поставив поклонников в тупик.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фаны растерялись и пришли к выводу, что на сногсшибательной фигуре звезды любой купальник будет смотреться безупречно.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Да ты красотка! На мой взгляд красный цвет более сексуально смотрится

Красотка в любом

Круто

Без него

Все супер! Еще и самолет в кадре на последнем снимке - просто вау!

Без них лучше было б

Красный и эти ноги

Не важно, какой купальник, главное кто в нем

Красотка, оба оставь

Ну, красотка же. Женщина обалдеть!

Скриншот комментариев

Ранее дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова, опубликовала эффектный модельный снимок в купальнике.

Также Оля Полякова показала мужа Вадима, который проводил тренировку в бассейне.