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Слишком горячо! Оля Полякова в микробикини поставила сеть перед выбором

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.08.2019 - 16:23
Слишком горячо! Оля Полякова в микробикини поставила сеть перед выбором
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица попросила поклонников помочь ей выбрать лучший купальник

Оля Полякова при удобном случае не упускает возможности продемонстрировать свою идеальную фигуру. Так, она часто публикует снимки в откровенных нарядах, устаивает пляжные фотосеты в купальниках и даже без них!  Поклонники буквально сходят с ума от ее тонкой талии, соблазнительных бедер и плоского животика, а также бесконечных ног. На серии новых кадров в instagram "Королева ночи" решила показать все свои достоинства разом.

Артистка опубликовала горячий фотосет, поставив поклонников перед трудным выбором. Она предложила им выбрать, в каком купальнике ей лучше.

Красный микро-бикини в ассиметричным лифом м миниатюрными плавками выглядел пикантно и супроткровенно. Черный более сдержанный, но не менее соблазнительный купальник с инкрустированными стразами чашками и трусиками на завязках смотрелся обольстительно и роскошно.

Слишком горячо! Оля Полякова в микробикини поставила сеть перед выбором

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Красный или Черный?" - задала короткий, но сложный вопрос "суперблондинка", поставив поклонников в тупик.

Слишком горячо! Оля Полякова в микробикини поставила сеть перед выбором

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фаны растерялись и пришли к выводу, что на сногсшибательной фигуре звезды любой купальник будет смотреться безупречно.

 

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

  • Да ты красотка! На мой взгляд красный цвет более сексуально смотрится
  • Красотка в любом
  • Круто
  • Без него
  • Все супер! Еще и самолет в кадре на последнем снимке - просто вау!
  • Без них лучше было б
  • Красный и эти ноги
  • Не важно, какой купальник, главное кто в нем
  • Красотка, оба оставь
  • Ну, красотка же. Женщина обалдеть!
 

Скриншот комментариев

Ранее дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова, опубликовала эффектный модельный снимок в купальнике.

Также Оля Полякова показала мужа Вадима, который проводил тренировку в бассейне.

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Новости Украины Оля Полякова
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