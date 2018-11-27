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Слава Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной

Lite » Звезды 27.11.2018 - 17:43
Слава Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной
Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/slava_kaminska)

Певица отметила, что ее опыт не панацея

Солистка популярного украинского музыкального дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая резко ответила на критику "диванных" экспертов, дала поклонникам советы об отношениях.

На своей странице в Instagram певица сообщила, что ее часто спрашивают в личных сообщениях, как поступить в той или иной ситуации. При этом она призвала не ориентироваться на ее опыт, ведь все мы разные.

"Часто в Директ мне приходят сообщения с вопросами как вам поступить в отношениях с мужчиной/мужем. Девочки, мой опыт не панацея) и мне кажется, что нет универсального рецепта построения отношений, потому что все мы очень разные, что хорошо для одной пары - недопустимо для другой. И наоборот. Но что хочу сказать наверняка: не смотрите по сторонам, а смотрите вглубь себя. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, чего хотите именно вы. Делайте то, что вас наполняет, развивает, вдохновляет и от чего вы становитесь чуточку счастливее. Только вы выбираете, какой будет ваша жизнь!" - написала Каминская.

Слава Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной

Скриншот поста (instagram.com/slava_kaminska)

Она также опубликовала нежное фото со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром.

Слава Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной

Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/slava_kaminska)

Подписчики отметили, что это очень мудрые слова, и похвалили красивое голубое платье артистки.

Слава Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Напомним, Слава из "НеАнгелов" восхитила роскошной фигурой в бикини.

Ранее Слава Каминская поразила фанатов обнаженным телом. Она отметила, что в современном мире откровенные фото стали нормой. 

Кстати, мы писали о том, что Слава Каминская рассказала о своих отношениях с супругом.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины певецотношенияНеАнгелыСлава Каминская
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