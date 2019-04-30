ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Сладкие птенцы": жена Монатика умилила сеть забавными фото сыновой

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2019 - 13:44
"Сладкие птенцы": жена Монатика умилила сеть забавными фото сыновой
Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Звездная семья в восторге от путешествия в Рим

Популярный певец MONATIK (он же Дмитрий Монатик) любит проводить активный досуг в кругу семьи. Так, майские праздники он решил посвятить жене и детям, отправившись с ними в Италию. Артист с удовольствием поделился фотосетом из вечного города Рима и показал редкие фото сыновей, правда, снимает их заботливый отец традиционно со спины, не открывая лиц мальчиков. Также свежий фотоочет из знаменитого итальянского города опубликовала в Instagram и жена певца, а также по совместительству его директор Ирина Демичева.

Малыши разгуливают по городу в смешных одинаковых куртках неонового цвета, декорированных на капюшонах забавными ушками Микки Мауса.

Подписчики Ирины не удержались от шквала комплиментов, умиляясь внешнему виду "братиков-Монатиков", а также похвалили их родителей, которые приобщают детей к прекрасному и открывают для них огромных мир.

&quot;Сладкие птенцы&quot;: жена Монатика умилила сеть забавными фото сыновой

Фото: сыновья Дмитрия Монатика в Италии (instagram.com/irinademicheva)

"Чудики маленькие! Приобщаете к прекрасному?", "Какие они хорошенькие", "Очень крутые пупсы", "Мамины птенчики", "Братіки-Монатіки!", "Это любовь, сладкие птенцы", "Батьки молодці! 2 мишки пізнають і дивляться світ", "Очень классные", - не смогли сдержать свой восторг комментаторы.

Также жена Дмитрия Монатика поделилась совместным фото с мужем, правда, в кадре виднеется лишь рука артиста. Для яркого кадра Ирина облачилась в удобный комплект – светлые джинсы и джинсовую куртку, дополнив прогулочный ансамбль красной футболкой и белыми кроссовками.

"Я и рука Микеланджело", - с юмором подписала оригинальный снимок она.

&quot;Сладкие птенцы&quot;: жена Монатика умилила сеть забавными фото сыновой

Фото: Дмитрий Монатик с женой в Риме (instagram.com/irinademicheva)

Также супруга мультиартиста опубликовала парочкусюжетных атмосферных фото из Рима. Судя по кадрам, в городе пошел дождь, правда, это ничуть не омрачило настроение туристов, которые в плащах-дождевиках с восторгом осматривали достопримечательности.

&quot;Сладкие птенцы&quot;: жена Монатика умилила сеть забавными фото сыновой

&quot;Сладкие птенцы&quot;: жена Монатика умилила сеть забавными фото сыновой

Фото: Рим (instagram.com/irinademicheva)

Ранее MONATIK вызвал фурор в сети зрелищным клипом на хит "LOVE IT ритм". Эта видеоработа стала самой масштабной для артиста.

"Признаюсь в любви ежедневно": Monatik сделал трогательное заявление Мои 33: MONATIK сочинил сам себе стих и встретил день рождения в Варшаве (видео)
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины отдыхМонатик
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь