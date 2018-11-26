Сладкие 16: травести-дива Монро удивила архивным фото

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Артистка показала поклонникам, какой была в юности

Украинская травести-дива Монро, которая ранее поразила осенней фотосессией, поделилась с поклонниками редким архивным фото. На своей странице в Facebook звезда опубликовала снимок, на котором ей всего лишь 16 лет.

Тогда она еще была юношей Александром Шевченко.

Фото: травести-дива Монро в 16 лет (facebook.com/monroe.diva)

"Надо же, оказывается я начала выщипывать брови в 16 лет", - написала Монро.

Артистка отметила, что делала это фото на студенческий билет.

Подписчики восхитились снимком, особенно отметив кудряшки и большие глаза.

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, ранее эпатажная украинская травести-дива Монро объяснила поклонникам, почему она не ведет никакие передачи на телевидении и высказалась по поводу политики всех средств массовой информации.

Также она добавила, что многие СМИ не приветствуют "новых лиц", поскольку это большой риск: "Никто не хочет лишиться рейтинга, соответственно денег и своего места. Поэтому мы наблюдаем круговорот ТВ-персон в медиапространстве. И новых лиц не ждите, никому не нужны сложности".

Отметим, что травести-диве Монро посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом.

Видео: РБК-Украина