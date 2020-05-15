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Сладкая куколка! Санта Димопулос показала фото 8-месячной дочки - копии мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2020 - 10:26
Сладкая куколка! Санта Димопулос показала фото 8-месячной дочки - копии мужа
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица покорила сеть милым снимком своей голубоглазой принцессы

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос - счастливая мама двоих детей. В прошлом году певица родила мужу Игорю Кучеренко доченьку Софию, а также у нее растет 11-летний сын Даниэль от Андрея Джеджулы. За время беременности артистка набрала 24 килограмма, однако довольно быстро смогла вернуться в форму и с удовольствием поделилась с поклонниками своими секретами похудения. В честь того, что малышке исполнилось уже 8 месяцев, Санта порадовала фанов новым снимком девочки.

На фото София сидит на диване в белом платьице с кружевными оборками и заразительно улыбается на камеру. У малышки уже выросла неплохая шевелюра, так что мама сделала ей два очаровательных хвостика. Димопулос уже отмечала, что дочка явно пошла внешностью в мужа - она светлокожая, светловолосая и голубоглазая, в то время как сама Санта темноволосая и смуглая.

Впрочем, артистка этому только рада и называет Софию своей "голубоглазой принцессой".

"Моей маленькой девочке 8 месяцев. Это благословение - быть мамой этого ангела", - трогательно написала звезда.

Сладкая куколка! Санта Димопулос показала фото 8-месячной дочки - копии мужа

Фото: Санта Димопулос показала дочь (instagram.com/santadimopulos)

Фолловеры засыпали Санту умиленными отзывами, в очередной раз отмечая, что малышка - просто копия папы и невероятно сладкая.

  • Какая лапулька! Так бы и зацеловала. Пусть здоровенькая и счастливая растет, чтобы все задуманное у нее получалось и мамочку с папой радовала своими успехами, и никогда не огорчала
  • Какая же она сладкая булочка
  • Это невозможно - нереальнейшая булочка
  • Куколка сладкая. Когда ты с уверенностью на 100% говорила , что у Игоря сильные гены и Принцесса будет голубоглазой - я слабо верила , так как восточные гены всегда считались сильнее!!! Но ты , моя Родная точно дело говорила. Папа сильно старался
  • На папу похожа
  • Кукленок.От большой любви рождаются красивые дети.
  • Улыбаха милая
  • Очень милое фото
  • Какая славная малышка
  • Боже, какая сладкая позитивная девочка! Здоровья Вам!

Сладкая куколка! Санта Димопулос показала фото 8-месячной дочки - копии мужа

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос в шелках и мини раскрыла секреты женской неотразимости.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины дочьСанта Димопулос
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