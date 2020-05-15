Сладкая куколка! Санта Димопулос показала фото 8-месячной дочки - копии мужа

Певица покорила сеть милым снимком своей голубоглазой принцессы
Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос - счастливая мама двоих детей. В прошлом году певица родила мужу Игорю Кучеренко доченьку Софию, а также у нее растет 11-летний сын Даниэль от Андрея Джеджулы. За время беременности артистка набрала 24 килограмма, однако довольно быстро смогла вернуться в форму и с удовольствием поделилась с поклонниками своими секретами похудения. В честь того, что малышке исполнилось уже 8 месяцев, Санта порадовала фанов новым снимком девочки.
На фото София сидит на диване в белом платьице с кружевными оборками и заразительно улыбается на камеру. У малышки уже выросла неплохая шевелюра, так что мама сделала ей два очаровательных хвостика. Димопулос уже отмечала, что дочка явно пошла внешностью в мужа - она светлокожая, светловолосая и голубоглазая, в то время как сама Санта темноволосая и смуглая.
Впрочем, артистка этому только рада и называет Софию своей "голубоглазой принцессой".
"Моей маленькой девочке 8 месяцев. Это благословение - быть мамой этого ангела", - трогательно написала звезда.
Фото: Санта Димопулос показала дочь (instagram.com/santadimopulos)
Фолловеры засыпали Санту умиленными отзывами, в очередной раз отмечая, что малышка - просто копия папы и невероятно сладкая.
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, ранее Санта Димопулос в шелках и мини раскрыла секреты женской неотразимости.
Автор: Марина Настевич