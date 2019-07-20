Сладкая зефирка: Леся Никитюк в воздушных нарядах поставила сеть перед выбором

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая покрасовалась в образах со съемок нового шоу

Леся Никитюк неизменно радует поклонников своими "образами дня". Сейчас телеведущая задействована на съемках нового шоу "Шалена зірка" на "Новом канале", поэтому поводов покрасоваться в ярких нарядах у нее хоть отбавляй! Она постоянно публикует в сториз и на страничке в Instagram свои эффектные луки, которые меняет словно перчатки - за один день звезде доводится сняться сразу в нескольких выпусках программы, которые зрители смогут оценить уже осенью.

Леди Ле решили устроить настоящую "битву нарядов" и опубликовала коллаж из фото, на которых предстала в воздушных объемных платьях разного цвета, но схожего фасона.

Так, ранее поклонники уже видели яркое желтое платье, подчеркнувшее зону декольте Леси, из фатина с юбкой-пачкой. Также Леди Ле показала "конфетный" образ в ярко-розовом наряде с открытыми плечами, корсетом и пышной юбкой.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"1 чи 2? Dress by #самаШила", - оставила Леся шуточную подпись под снимком, попросив поклонников проголосовать за понравившийся лук.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леси пришли в замешательство – им непросто было отдать предпочтение одну из эффектных нарядов. Мнения в комментариях разделились, а звездные коллеги и друзья Леси также решили внести свою лепту в обсуждение.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Два, Зая! Ты прекрасна", - констатировала телеведущая Валерия Крук. "2", - оставила номер понравившегося наряда певица и экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова. "Краса", -прокомментировала фото TAYANNA.

Скриншот комментариев

"И в том, и в том вы красивее, чем кукла Барби", "В первом нежная и солнечная. Локоны дополняют теплый и добрый образ. Второй более строгий образ", "Вы как цветок", "Вы такая красивая", "И там, и там сладкая зефирка", "Круто! Очень красиво!", "Ты похожа на зефирку", - считают фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в невесомом летнем наряде показала роскошное декольте.

Кроме того, Леся Никитюк засветила тонкую талию в коралловом платье и показала звездного друга.