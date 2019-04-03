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Не скрывая чувств: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес целуются у всех на виду

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.04.2019 - 14:56
Не скрывая чувств: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес целуются у всех на виду
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Певица поделилась трогательным снимком с любимым

49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригес – люди чрезвычайно занятые. Так, на днях популярная певица выпускает новую видеоработу, которую уже много дней анонсирует на своей странице в Instagram. А недавно пара вместе выпустила линию солнцезащитных очков для австралийского бренда Quay Australia. Помимо этого, у знаменитого бейсболиста также масса проектов. Но все это не мешает им уделять время своим отношениям. И влюбленные, не так давно объявившие о помолвке, стараются не упустить ни одно мгновение, чтобы побыть вместе.

Так, в прошлые выходные они всей семьей, включая детей, отправились на стадион. "Идеальный субботний день. Семья. Друзья. И игра на стадионе "Нью-Йорк Янкиз", – написал Алекс у себя в профиле, выставив общее фото. Дженнифер же опубликовала у себя снимок намного более романтичный. Дженнифер и Алекс стоят посреди пустого стадиона после игры, и певица нежно целует возлюбленного. А он в свою очередь прижимает ее к себе, не сводя глаз со своей будущей жены.

Не скрывая чувств: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес целуются у всех на виду

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Нужно отметить, что, несмотря на расслабленную атмосферу, одеты знаменитости как всегда стильно. Для спортивного викенда Дженнифер выбрала длинное серое пальто, светлые джинсы и ботильоны на ультравысоких каблуках. И дополнила все кепи и крупными серьгами. Алекс на игру надел темные брюки и синий жакет.

Разумеется, такой снимок не мог не растрогать фанатов звездной пары. "Моя любимая пара", "Такая красивая! Рад видеть вас счастливыми! Люблю эту картинку", "Божественно", "Лучшая пара в мире", "Какие милые", "Настоящая любовь", "Сразу видно, что чувства неподдельные"… Но без неприятных комментариев все же не обошлось.

Не скрывая чувств: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес целуются у всех на виду

Так, многие поклонники Дженнифер были крайне возмущены открытыми глазами Алекса. По их мнению, это показатель, что "певица любит сильнее и между звездами нет коннекта". "Никогда не доверяй тому, кто целуется с открытыми глазами", – стали цитировать они известное в сети выражение. "Она влюблена, а он все еще смотрит по сторонам, печально", "Не понимаю, почему его глаза открыты!", – не унимаются они. Также хейтеры остались недовольны неуместно высокими каблуками Дженнифер. Что ж, остается надеяться, что звезды не станут их читать. 

Напомним, ранее Дженнифер Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини.

К слову, Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист и миллионер Алекс Родригес неразлучные не только дома, но и в бизнесе. Они объявили о запуске линейки солнцезащитных очков, разработанной вместе с австралийским брендом Quay Australia.

Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес в романтичной обстановке на берегу океана, подарив ей кольцо с массивным бриллиантом.

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