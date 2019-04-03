Не скрывая чувств: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес целуются у всех на виду

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Певица поделилась трогательным снимком с любимым

49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригес – люди чрезвычайно занятые. Так, на днях популярная певица выпускает новую видеоработу, которую уже много дней анонсирует на своей странице в Instagram. А недавно пара вместе выпустила линию солнцезащитных очков для австралийского бренда Quay Australia. Помимо этого, у знаменитого бейсболиста также масса проектов. Но все это не мешает им уделять время своим отношениям. И влюбленные, не так давно объявившие о помолвке, стараются не упустить ни одно мгновение, чтобы побыть вместе.

Так, в прошлые выходные они всей семьей, включая детей, отправились на стадион. "Идеальный субботний день. Семья. Друзья. И игра на стадионе "Нью-Йорк Янкиз", – написал Алекс у себя в профиле, выставив общее фото. Дженнифер же опубликовала у себя снимок намного более романтичный. Дженнифер и Алекс стоят посреди пустого стадиона после игры, и певица нежно целует возлюбленного. А он в свою очередь прижимает ее к себе, не сводя глаз со своей будущей жены.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Нужно отметить, что, несмотря на расслабленную атмосферу, одеты знаменитости как всегда стильно. Для спортивного викенда Дженнифер выбрала длинное серое пальто, светлые джинсы и ботильоны на ультравысоких каблуках. И дополнила все кепи и крупными серьгами. Алекс на игру надел темные брюки и синий жакет.

Разумеется, такой снимок не мог не растрогать фанатов звездной пары. "Моя любимая пара", "Такая красивая! Рад видеть вас счастливыми! Люблю эту картинку", "Божественно", "Лучшая пара в мире", "Какие милые", "Настоящая любовь", "Сразу видно, что чувства неподдельные"… Но без неприятных комментариев все же не обошлось.

Так, многие поклонники Дженнифер были крайне возмущены открытыми глазами Алекса. По их мнению, это показатель, что "певица любит сильнее и между звездами нет коннекта". "Никогда не доверяй тому, кто целуется с открытыми глазами", – стали цитировать они известное в сети выражение. "Она влюблена, а он все еще смотрит по сторонам, печально", "Не понимаю, почему его глаза открыты!", – не унимаются они. Также хейтеры остались недовольны неуместно высокими каблуками Дженнифер. Что ж, остается надеяться, что звезды не станут их читать.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини.

К слову, Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист и миллионер Алекс Родригес неразлучные не только дома, но и в бизнесе. Они объявили о запуске линейки солнцезащитных очков, разработанной вместе с австралийским брендом Quay Australia.

Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес в романтичной обстановке на берегу океана, подарив ей кольцо с массивным бриллиантом.