Мне скрывать нечего: Алина Гросу рассказала о пластике и секретах стройной фигуры

Алина Гросу (фото: пресс-служба певицы)

Накануне дня рождения артистка стала главной героиней свежего выпуска украинского глянца

Алина Гросу на карантине активно развлекала своих поклонников - певица устраивала кулинарные мастер-классы, а также снимала смешные видеоролики для популярной молодежной соцсети Tik Tok, где устраивала игры с переодеванием и даже показала, что с ней сделала самоизоляция. Скоро у артистки будет юбилей - 8 июня “маленькая пчелка” отметит своё 25-летие. О том, каким она вспоминает свое детство, что происходит в ее творчестве и в жизни в целом, а также секретах красоты исполнительница рассказала в интервью журналу “Отдохни!”.



Сейчас GROSU (творческий псевдоним артистки, - прим. ред.) вплотную работает над материалом для нового альбома и очередной трилогией клипов сродни “Дико Любила Вову”. Непосредственно 8 июня выйдет новый сингл под названием “Голый Король”. Будет ли в новой странице её творчества место для провокации?



“В плане провокационных образов я остепенилась и считаю, что мне важнее

оголить душу и эмоции, чем тело. Думаю, мои клипы считают провокационными,

потому что есть связь со мной маленькой. Но мне вот-вот “стукнет” 25! Вот

когда я буду тоже танцевать в купальниках, но в свои 50, тогда поговорим о

провокациях!” - говорит Алина.

Алина Гросу рассказала о пластике (фото: пресс-служба певицы)



Звезда откровенно прокомментировала и слухи, которые постоянно возникают

вокруг ее персоны: как касательно личной жизни, так и об изменениях

внешности благодаря пластическим операциям.



“К пластическим операциям не имею никакого отношения! В последний раз я

находилась под наркозом в четыре года… Изменилась я лет в 18-19, когда

сильно похудела и перекрасилась в блондинку. На вопросы о “пластике” я с

кайфом ответила бы и под детектором лжи. Мне скрывать нечего! А если бы

что-то и делала — призналась бы сразу. Толку скрывать?” - заявила Гросу.



Певица предпочитает держать идеальную физическую форму благодаря работе

над собой, без вмешательств хирургов:



“Я стараюсь есть все, что захочу, просто в небольших количествах и в

правильных сочетаниях. Я равнодушна к мучному и сладкому. Мое лицо — это

мое лицо, мне нужно держать себя в форме!” - поделилась артистка.

Алина Гросу поделилась секретом стройности (фото: пресс-служба певицы)

Напомним, что ранее Алина Гросу раскрыла подробности отношений с мужем Александром. Певица отметила, что она очень самодостаточный человек и не привыкла о чем-то просить любимого.

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Автор: Марина Настевич