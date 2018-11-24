Скрипка выбирал жену по коврику, а Никитюк машину – по запаху

Олег Скрипка. Фото: Пресс-служба Нового канала

Знаменитости поделились своими историями о "бытовухе"

На днях состоялись съемки нового выпуска шоу Хто зверху?, где украинские звезды удивили рассказами о своей "земной" жизни.

Олег Скрипка рассказал о "ковровом" лайфхаке:

"Моя мама всегда содержала дом в абсолютной чистоте, – вспоминает знаменитый музыкант. – И, конечно, мы, мужчины, всегда ищем женщину, похожую на мать. Каждый раз, когда я знакомился с девушкой и приходил к ней домой в гости, сразу смотрел на коврик у входной двери. Если он лежал криво – разворачивался и не входил. Ведь был уверен: если криво лежит коврик, то и дети будут не накормлены, и с такой девушкой не о чем разговаривать".

Леся Никитюк. Фото: Пресс-служба Нового канала

Леся Никитюк нашла авто по запаху:

"Как-то на свой день рождения я сделала себе подарок – автомобиль. Приехала в автосалон, купила авто, и на нем же приехала под собственный дом невероятно счастливой. Зашла домой. Утром выхожу – машины нет! Украли. Но уже спустя пару часов нашли. Правда, обнаружили целых два авто точно такого же цвета и модели. Я сразу принялась нюхать салон, чтобы различить, мое ли оно. Ведь выбирала именно кожаный! И только потом до меня дошло, что гораздо проще просто посмотреть на номера машины. Вышла, глянула и уехала на своем подарке!".

Напомним, ранее Лесю Никитюк в дерзком наряде сравнили с пантерой.

Также Никитюк очаровала фанов "мимимишным" фото с собачкой.

Кроме того, мы писали о том, что Леся Никитюк обратилась к своим хейтерам. Ведущая отметила, что многие ей пишут с просьбой покинуть проект Танцы со звездами. На что Никитюк посоветовала злопыхателям просто голосовать за других участников.

Видео: РБК-Украина