Скорбим у ёлки: MOZGI рассказали о самом трешовом Новом годе в их жизни

MOZGI (фото: пресс-служба группы)

Также участники MOZGI рассказали о выступлениях на новогодних корпоративах

Участники известной группы MOZGI на съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, вспомнили свой самый трешовый Новый год, а также поделились интересными методами, как обойти праздничные пробки во время корпоративов.

Музыканты признались – для них худшим Новым годом оказался тот, во время которого у них не было праздничных корпоративов.

"Самый трешовый – это когда у нас нет корпоратива, мы скорбим, сидим у елки и это трэш! Полный трэш! Артист должен встречать праздники на сцене – это его прямая обязанность! Мы всегда находимся рядом с теми людьми, кто или принимает, или выживает", – рассказал участник группы MOZGI DJ Bloodless журналистам канала "Украина".

А вот когда у артистов на праздник запланировано много концертов – это радость и особые эмоции. И не только от энергии и аплодисментов, ведь на корпоратив еще надо доехать.

"Я помню моменты, когда, например, у нас было 3-4 концерта за ночь, поэтому 4-й концерт – это то время, когда мы веселые. Но также это бывает в 4 часа утра, и поэтому мы очень сильны. Говорят, что артисты лучше выживают на новогодние праздники, потому что у них уже есть иммунитет", – комментирует Позитив.

DJ Bloodless признается – они с участниками группы имеют особый трансфер на Новый год:

"Мы, как и все артисты, перемещаемся на скорой помощи, поэтому нам всегда могут оказать эту помощь".

Но Позитив отмечает – "скорая" мужчинам нужна не из-за плохого самочувствия, хотя иногда приходится "поиграть на публику":

"Но это не из-за состояния здоровья, а из-за трафика дорог – когда дороги не расчищены или большие пробки. Поэтому иногда приходилось делать вид, что кому-то плохо", – пояснил участник группы "MOZGI" Позитив за кулисами грандиозного новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Фото: ТК "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу канала "Украина" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.