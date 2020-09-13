Сколько страсти: Влад Яма раззадорил сеть чувственным фото с женой

Влад Яма с женой (фото: instagram.com/vladyama_official)

Судья "Танцев со звездами" показала нежность с женой

Влад Яма с женой Лилианой – эффектная и счастливая пара. Хореограф и судья "Танцев со звездами" признает, что долго ухаживал за женой и в итоге доился ее расположения. Теперь пара регулярно радует поклонников свежими семейными фотосетами и демонстрирует безоблачное счастье. Так, Влад опубликовал в Instagram черно-белые фото с женой и восхитили нежностью и страстью в их отношениях.

Влад прижимает супругу и рукой пытается закрыть объектив, будто прячась от папарацции. Поклонники пары не удержались от комплиментов.

Влад Яма с женой показали чорно-белый фотосет (фото: instagram.com/vladyama_official)

Встретились глазами: Влад Яма с женой растрогали признаниями в особую для них дату

Лямур без слів

Дуже красиві

Нереальные, очень красивые

Огненно-красивая у вас жена, Влад!

Сколько страсти в глазах

Секси пара

Как вы подходите друг другу, очень красивая пара, счастья вам и здоровья на долгие годы

Не могу, как сексуально

Скриншот комментариев

Напомним, что Влад Яма побаловал фотосетом с женой и сыном и рассказал, что семья для него – самое главное.