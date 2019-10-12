Сколько счастья! Лилия Ребрик умилила зажигательным танцем мужа с дочкой

Фото: Лилия Ребрик с семьей(instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала, как развлекаются счастливые папа с дочкой

Лилия Ребрик души не чает в своей семье – муже, хореографе Андрее Диком и доченьках Диане и Полине. Она признается, что дети – это ее лучший и эффективный тренажер, залог стройности и цветущего вида. Отношения теледивы с мужем ее поклонники считают идеальными – пара поддерживает друг друга и не забывает дарить нежность и страсть, ведь они не только папа и мама, но еще и мужчина и женщина! Заботливый Андрей обожает свое "женское царство" и, если старшая дочка уже занимается танцами, то младшая пока только наблюдает. Впрочем, энергичный Андрей решил закружить Полинку под музыку и преподать ей настоящий мастер-класс.

На странице в instagram Лилия разместила видео, на котором муж ведет дочку в танце под счет. Ролик был записан во время танцевальных соревнований – на заднем фоне видно танцующие пары.

"Наш суботній ранок почався так. Всім усміхатися. P.S. Шукаємо партнера", - с юмором подписала она веселые кадры.

В комментариях подписчики ведущей восхитились танцем Андрея и Полины, а также оставили комплименты для счастливой семье.

Какая прелестная и замечательная семья

Крутые

Как мило!

Вы классные. Семья просто замечательная

Счастья-то сколько

Всего наилучшего вашей семье - будьте здоровы и счастливы

Затанцьована татом

Ви неймовірні. Стільки позитиву, сонця, любові

Какая прелесть!

Ну що за така позитивна сімейка! Супер!

Супер папа! Любо посмотреть!

Скриншот комментариев

Кстати, Лилия Ребрик показала эффектный осенний фотосет в парке Феофания.

К слову, она приехала в любимое место в черте города вместе с любимым мужем и показала романтические фото.