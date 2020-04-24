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"Сколько можно": жена Дмитрия Комарова озадачила сеть высказыванием о муже

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.04.2020 - 16:32
"Сколько можно": жена Дмитрия Комарова озадачила сеть высказыванием о муже
Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Александра Кучеренко ждет, когда ее муж-путешественник отправиться на работу

Дмитрий Комаров, бессменный ведущий передачи "Мир наизнанку", который сразу после экспедиции в Китай ушел на самоизоляцию и находится дома с женой, не привык сидеть на одном месте, хотя его жена-хозяюшка Александра Кучеренку радует мужа изысками. Конечно, ему очень сложно выдержать карантин в четырех стенах, ведь он привык работать в экстремальных условиях и показывать зрителям секретные и спрятанные от посторонних глаз места на нашей планете. Телепутешественник в Instagram заявил, что не может дождаться, когда сможет снова ездить по миру, его поддержала жена Александра Кучеренко, которая призналась, что мечтает о том же – об отъезде мужа.

Дмитрий отметил, что соскучился по работе, невзирая на экстремальные условия, с которыми ему каждый раз приходиться сталкиваться.

&quot;Сколько можно&quot;: жена Дмитрия Комарова озадачила сеть высказыванием о муже

Фото Дмитрий Комаров во время экспедиции (instagram.com/komarovmir)

"Как же хочется быстрее собрать 2-3 сотни килограммов багажа и мчаться вместе с Александром Дмитриевым куда-нибудь на край земли, снимать новые программы, жить в джунглях или горах, чтобы кусали комары, было невыносимо жарко или холодно, вставать в 4 утра, ругаться, говорить "Ненавижу свою работу", которую на самом деле обожаю. Хочу на работу!" - написал он под красноречивым фото, на котором в кузове грузовика едет в окружении множества рюкзаков.

"Уезжай уже, сколько можно. Я не привыкла так", - с юмором прокомментировала "жалобу" мужа Александра. "Да, так долго я дома еще не задерживался", - ответил жене ведущий.

&quot;Сколько можно&quot;: жена Дмитрия Комарова озадачила сеть высказыванием о муже

Скриншот комментариев: instagram.com/komarovmir

Ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко раскрыла секреты ухода за собой и сообщила, что она отдает предпочтение натуральности.

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