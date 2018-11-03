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"Сколько можно?": Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

Lite » Звезды 03.11.2018 - 22:43
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Певица решила поддержать всех девушек, работающих над своей фигурой мотивирующим видео

Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно представила новый хит, показала на видео, как добиться "попы как у Ким". Девушка записала несколько упражнений и выложила их в Instagram.

"Мне безумно приятно, что мой новый трек звучит не только на танцполах, но и в спортзалах. Каждый раз переходя по хештегу #попакакуким я вижу не просто ваши видео с тренировки. Я вижу сильных, целеустремленных девушек, которые работают над собой и это вызывает у меня нечто больше, чем восторг. Не останавливайтесь! И я хочу вас в этом поддержать!" — написала Настя в подписи к публикации.

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kamenskux

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

Видео: (instagram.com/kamenskux)

В комментариях выразили двоякое отношение к публикации. Некоторые пожаловались, что артиста "уже не та", другие восхитились ее формами.

"Спортсменка, комсомолка и просто хорошая девушка)))", "Очень уважаю", "Как у Киm", "У Ким не попа, а пулемет! Ужас...", "Сколько можно, зачем??", "Срака б**ди, а не певицы", " Настя так держать", "Самая аппетитная попка!!!", "Разума нет, хоть жопа будет... средневековье отдыхает...", " Ммм… вот это попа", "И снова она свою сраку выставляет.... Где делась та Настя с кудряшками?(", – пишут фанаты.

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

&quot;Сколько можно?&quot;: Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности (видео)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/kamenskux

До этого Каменских похвасталась "идеальным" утром.

Кстати, Настя Каменских рассказала о праздновании Хэллоуина.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Настя Каменскихспортвидеокритикафанатыфигура
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