"Сколько души в этом фото": Тина Кароль вновь очаровывает задумчивым снимком

Кароль позирует в платье из новой коллекции от украинского дизайнера
Тина Кароль уже превратила в хорошую "fashion-традицию" публикацию различных фото со своих модных фотосессий, в рамках которых примеряет стильные наряды как от украинских, так и зарубежных дизайнеров. На своей instagram-страничке Кароль показала фанатам новый снимок. Только на этот раз не чувственный или интригующий, как обычно, а задумчивый. Как сказали поклонники певицы, "очень глубокое фото".
Так, Кароль позирует в вычурном кресле, опершись подбородком об руку. И задумчиво смотри в сторону с очень серьезным выражением лица.
Также певица отметила, что позирует в платье от украинского бренда Darja Donezz из новой коллекции осень-зима 2019/20.
Укладка – классические аккуратные локоны, в мейкапе акцент на фирмовые красные губы Тины Кароль.
Задумчивая Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои отзывы:
Отметим, что ранее Кароль уже публиковала фото в этом платье. Только тогда кадр по атмосфере и настроению был совсем другим.
Фото: instagram.com/tina_karol
Кстати, ранее в оригинальном пиджаке с рыбками от Darja Donezz на одном из светских мероприятий появилась также телеведущая Катя Осадчая.
Также напомним, до этого "пленительная кошечка" Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати.