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Как в сказке: Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место

Вторник 14 июля 2020 10:34
Как в сказке: Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

В рамках съемок своего тревел-шоу ведущая посещает самые интересные места Украины

Леся Никитюк может быть очень разной - как эффектной роковой женщиной, так и смешной и забавной. Так, во время работы над шоу "Хто зверху?" телеведущая примерила несколько оригинальных образов, которые не побоялась показать своим поклонникам. А во время путешествий по Украине в рамках съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка" звезда частенько отдает предпочтение удобным спортивным нарядам.

Сейчас Леся с командой находится на Тернопольщине, где они побывали у знаменитого и невероятно живописного Плебановского виадука. Конечно же, теледива не упустила случая сделать эффектные фотографии!

Леди Ле позирует на красочном фоне в стильном спортивном аутфите - штанах с накладными карманами цвета хаки, белой водолазке и кроссовках. Свои длинные белокурые локоны Никитюк оставила распущенными.

Как в сказке: Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место

"Наша сьогоднішня мальовнича зупинка 120-літній Плебанівський віадук, що входить до 12 шедевральних віадуків України та світу! Знали про нього???" - прокомментировала кадры ведущая.

Как в сказке: Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное местоКак в сказке: Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место

Леся Никитюк позировала на фоне живописного виадука (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети активно восхищаются красотой виадука и самой Леси в комментариях.

  • Дууууже гарна
  • Красотка
  • Звісно чула, мрію там побувати
  • Я там бувала
  • Просто #чарівнийтернопіль як з фільму про чарівників
  • Це в нас на Тернопільщині
  • Прикольні шаровари))
  • Гарна людина, на гарном фоні
  • Как в Гари Поттеру
  • Леся ви Неперевершена, дуже раді вас були бачити у Теребовлі
  • Лесь, подари мені штани, дуже гарні
  • Очень красивый вид
  • Леся топ

Как в сказке: Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в облегающем "космическом" наряде хамелеона поразила гибкостью кошки и искрометным юмором.

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