Как в сказке: Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место

В рамках съемок своего тревел-шоу ведущая посещает самые интересные места Украины
Леся Никитюк может быть очень разной - как эффектной роковой женщиной, так и смешной и забавной. Так, во время работы над шоу "Хто зверху?" телеведущая примерила несколько оригинальных образов, которые не побоялась показать своим поклонникам. А во время путешествий по Украине в рамках съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка" звезда частенько отдает предпочтение удобным спортивным нарядам.
Сейчас Леся с командой находится на Тернопольщине, где они побывали у знаменитого и невероятно живописного Плебановского виадука. Конечно же, теледива не упустила случая сделать эффектные фотографии!
Леди Ле позирует на красочном фоне в стильном спортивном аутфите - штанах с накладными карманами цвета хаки, белой водолазке и кроссовках. Свои длинные белокурые локоны Никитюк оставила распущенными.
"Наша сьогоднішня мальовнича зупинка 120-літній Плебанівський віадук, що входить до 12 шедевральних віадуків України та світу! Знали про нього???" - прокомментировала кадры ведущая.
Леся Никитюк позировала на фоне живописного виадука (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети активно восхищаются красотой виадука и самой Леси в комментариях.
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк в облегающем "космическом" наряде хамелеона поразила гибкостью кошки и искрометным юмором.