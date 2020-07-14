Как в сказке: Леся Никитюк в спортивном луке показала невероятно живописное место

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В рамках съемок своего тревел-шоу ведущая посещает самые интересные места Украины

Леся Никитюк может быть очень разной - как эффектной роковой женщиной, так и смешной и забавной. Так, во время работы над шоу "Хто зверху?" телеведущая примерила несколько оригинальных образов, которые не побоялась показать своим поклонникам. А во время путешествий по Украине в рамках съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка" звезда частенько отдает предпочтение удобным спортивным нарядам.

Сейчас Леся с командой находится на Тернопольщине, где они побывали у знаменитого и невероятно живописного Плебановского виадука. Конечно же, теледива не упустила случая сделать эффектные фотографии!

Леди Ле позирует на красочном фоне в стильном спортивном аутфите - штанах с накладными карманами цвета хаки, белой водолазке и кроссовках. Свои длинные белокурые локоны Никитюк оставила распущенными.

"Наша сьогоднішня мальовнича зупинка 120-літній Плебанівський віадук, що входить до 12 шедевральних віадуків України та світу! Знали про нього???" - прокомментировала кадры ведущая.

Леся Никитюк позировала на фоне живописного виадука (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети активно восхищаются красотой виадука и самой Леси в комментариях.

Дууууже гарна

Красотка

Звісно чула, мрію там побувати

Я там бувала

Просто #чарівнийтернопіль як з фільму про чарівників

Це в нас на Тернопільщині

Прикольні шаровари))

Гарна людина, на гарном фоні

Как в Гари Поттеру

Леся ви Неперевершена, дуже раді вас були бачити у Теребовлі

Лесь, подари мені штани, дуже гарні

Очень красивый вид

Леся топ

Скриншот комментариев

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