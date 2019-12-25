Как в сказке: Ани Лорак очаровала атмосферным праздничным фото с дочкой

Певица показала новогоднее фото вместе со своей дочерью
Популярная украинская певица, которая недавно сводила свою дочь в цирк, показала праздничное фото с 8-летней Софией. Новый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
На фотографии Ани Лорак сидит на подоконнике в красной клетчатой пижаме и ей на ногу легла ее дочь, на которой также надета пижама и теплые праздничные красные носки.
Кроме того, на переднем плане стоит нарядная елка с включенными гирляндами, а возле нее коробки с подарками.
Ани Лорак с дочерью Софией (фото: instagram.com/anilorak)
"С наступающим Новым годом!", подписала снимок певица.
Пользователи сети также прокомментировали фотографию артистки.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Ани Лорак восхитила своих поклонников новым имиджем и цветущим внешним видом. Фанаты певицы подчеркнули, что она выглядит счастливой и помолодевшей.