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"Синеет нос, выросла шишка": Ivan NAVI рассказал о конфузе перед выступлением (видео)

Lite » Звезды 11.11.2018 - 10:35

Видео: IVAN NAVI рассказал, как разбил нос перед выступлением (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский исполнитель Ivan NAVI рассказал о ЧП, которое произошло с ним за считанные минуты до выступления во Львове. Об этом он сообщил Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Во Львове у меня произошел казус. За 15 минут до концерта я разбил себе нос. Зашел не в те двери. А они были стеклянные и очень хорошо подперты", - сказал он.

Более того, утверждает певец, во время того инцидента его "спасла" кепка.

&quot;Синеет нос, выросла шишка&quot;: Ivan NAVI рассказал о конфузе перед выступлением (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

"У меня за 10 минут до концерта синеет нос, выросла шишка. Вот для этого мне и нужна кепка. Она меня тогда спасла. Загримировали как только можно. Единственное за что я переживал – чтобы посреди концерта не пошла из носа кровь", - подчеркнул он.

&quot;Синеет нос, выросла шишка&quot;: Ivan NAVI рассказал о конфузе перед выступлением (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Напомним, популярный украинский исполнитель Ivan NAVI рассказал фанатам подробности истории, как он убежал из-под венца.

Кстати, популярный украинский певец Ivan NAVI представил видеоклип на свою новую песню "Це Вона (Зірка)".

Видео: РБК-Украина

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