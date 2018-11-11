"Синіє ніс, з'явилася шишка": Ivan NAVI розповів про конфуз перед виступом (відео)

Відео: IVAN NAVI розповів, як розбив ніс перед виступом (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український виконавець Ivan NAVI розповів про НП, яка сталася з ним за лічені хвилини до виступу у Львові. Про це він повідомив Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"У Львові у мене стався казус. За 15 хвилин до концерту я розбив собі ніс. Зайшов не в ті двері. А вони були скляні і дуже добре підперті", - сказав він.

Більше того, стверджує співак, під час того інциденту його "врятувала" кепка.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"У мене за 10 хвилин до концерту синіє ніс, з'явилася шишка. Ось для цього мені і потрібна кепка. Вона мене врятувала. Загримували як тільки можна. Єдине за що я переживав – щоб посеред концерту не пішла з носа кров", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, популярний український виконавець Ivan NAVI розповів фанатам подробиці історії, як він утік з-під вінця.

До речі, популярний український співак Ivan NAVI представив відеокліп на свою нову пісню "Це Вона (Зірка)".

Відео: РБК-Україна