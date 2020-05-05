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Символ сильного характера: Леся Никитюк в откровенном топе очаровала весенними кадрами

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 11:27
Символ сильного характера: Леся Никитюк в откровенном топе очаровала весенними кадрами
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая поделилась интересными поверьями и легендами о сирени

Леся Никитюк на карантине не только релаксирует в саду родительского дома в Хмельнциком, а и занимается творчеством и осваивает новые сферы. Телеведущая вместе с украинской группой PATSYKI Z FRANEKA выпустила англоязычный сингл #Stayathome, который быстро стал настоящим гимном карантина. Но о фотосессиях в эффектных нарядах Леди Ле также не забывает - шоувумен покорила сеть новыми весенними кадрами.

Никитюк позировала в белом кроп-топе с обнаженными плечами, длинными рукавами и пикантным декольте, а также серых штанах. Теледива подолнила образ элегантными украшениями и нежным макияжем, а в руках она держит букет сирени в вазе. К слову, на одном из фото крупным планом снят букет и бюст знаменитости, а вот ее лицо в кадр практически не попало.

Символ сильного характера: Леся Никитюк в откровенном топе очаровала весенними кадрамиСимвол сильного характера: Леся Никитюк в откровенном топе очаровала весенними кадрами

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В подписи Леся рассказала подписчикам о легендах и поверьях, связанных с сиренью.

"Обожнюю бузок) Бузок символізує першу любов, невинність і чистоту. Букет бузку, подарований дівчині, може говорити про любов і прихильність. Завдяки своїй витривалості ця квітка вважається ще й символом сильного характеру. Признавайтесь дЄвочки хто вірив в легенду і їв ці прекрасні квіти?" - поделилась ведущая.

Фолловеры оценили эффектный образ и нежные фото Леси и осыпали ее комплиментами. Ну и кто же не знает легенду о цветках с нечетным количеством лепестков, которые нужно съесть и загадать желание!

  • Дуже красиво!
  • Класна кофтинка
  • Как всегда прекрасна
  • Гарно
  • Наша весна
  • Оййййй, ну це вообще!!! Ты только цветешь и пахнешь
  • Яка ж Ви красуня
  • Прекрасна, как всегда!!!
  • Лесюня,Вы просто шикарно выглядите!!!
  • Фотки нереальные
  • Їм і зараз . Галя , 36 рочків
  • Гарнюня!!!
  • Вчера нашла в сирени цветочек с пятью лтсточками, конечно же съела его и загадала желание, с минуты на минуту сбудется

Символ сильного характера: Леся Никитюк в откровенном топе очаровала весенними кадрами

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк показала свои маленькие радости на карантине.

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